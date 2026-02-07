Везенков с 20 точки, Олимпиакос победи Виртус

Най-добрият български баскетболист Александър Везенков и гръцкият Олимпиакос победиха убедително гостуващия Виртус Болоня (Италия) със 109:77 (24:23, 37:11, 29:16, 19:27) в двубой от 27-ия кръг на Евролигата за мъже.

Олимпиакос е с актив 17-9, заемайки второ място в класирането, а лидер е Фенербахче с 19-7. Двата тима са с мач по-малко. Виртус Болоня е на 13-а позиция с 12 победи и 15 поражения.

Везенков започна в стартовата петица и беше най-резултатен за успеха с 20 точки, Той добави 8 борби, 3 асистенции и 1 отнета топка за 24:23 минути на паркета. Преди началото на мача българинът получи наградата си за МВП на месец януари в Евролигата.

Тайлър Дорси се отличи с 18 точки за домакините, Еван Фурниевкара 11, а Тайрик Джоунс завърши с 10. За Виртус Дерик Алстън младши реализира 16 точки,

В следващия кръг на 12 февруари Везенков и компания ще бъдат домакини на Цървена звезда (Сърбия), докато Виртус ще гостува на Анадолу Ефес (Турция).

Цървена Звезда загуби драматично домакинството си на Макаби Тел Авив (Израел) с 82:83 (21:23, 19:26, 27:16, 15:18). За сръбския тим американецът с български паспорт Коди Милър-Макинтайър се включи с 2 точки, 2 борби, 8 асистенции, 1 отнета топка и 1 чадър за 34 минути.

Джордан Нуора се отличи за домакините с 22 точки, а Джими Кларк вкара 22 за Макаби.

Сърбите са седми във временното класиране с 16 успеха и 11 поражения, а израелците заемат 14-а позиция с 12-15.

В други срещи от надпреварата Анадолу Ефес победи Жалгирис (Литва) с 92:82 (25:24, 22:21, 18:22, 27:15), АСВЕЛ Вильорбан (Франция) загуби от Армани Милано (Италия) с 76:77 (22:20, 15:22, 16:25, 23:10), а в испанското дерби Барселона надделя над Баскония с 97:91 (17:27, 31:24, 28:17, 21:23).