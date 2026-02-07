Бляскава церемония откри зимната олимпиада в Милано/Кортина

С уникална церемония едновременно на четири локации и два жертвеника с огъня беше открита XXV зимна Олимпиада в Италия. Основното събитие се проведе на стадион "Сан Сиро" в Милано, а по-малки церемонии имаше на други три места, които приемат състезания в отделните спортове до края на Игрите на 22 февруари - Кортина д'Ампецо, Ливиньо и Предацо.

Президентът на Италия Серджо Матарела откри официално Зимните олимпийски игри.

"Обявявам за открити XXV Зимни олимпийски игри в Милано-Кортина", заяви Матарела.

На фона на изпълнение на световноизвестния тенор Андреа Бочели, футболните легенди Франко Барези и Джузепе Бергоми внесоха олимпийски огън на "Сан Сиро", след което го предадоха на италиански национали по волейбол за мъже и жени, а факелът премина и през ръцете на великия скиор-алпиец Густаво Тьони.

За пръв път на Игрите в Италия има не един, а два жертвеника, в които ще гори олимпийският огън. Единият е при Арката на мира в Милано, който беше запален от италианските легенди в алпийските ски Алберто Томба и Дебора Компаньони, а другият на площад "Дибона" в Кортина д'Ампецо от София Годжа, която ще се състезава там в алпийските ски. Дизайнът на жертвениците напомня гения на Леонардо да Винчи и неговите прочути възли - геометрични орнаменти с формата на плетеници, които символизират хармонията между природата и човешкия разум.

Сред официалните гости в Милано бяха над 50 държавни и правителствени глави - президентът на Италия Серджо Матарела, президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри, вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс и държавният секретар на САЩ Марко Рубио, почетният президент на МОК Томас Бах, както и много други.

От българска страна на трибуните присъстваха държавният глава Илияна Йотова и председателят на БОК Весела Лечева.

Официалната част включваше речи на президента на МОК Кърсти Ковънтри и на президентът на организационния комитет на Милано-Кортина 2026 Джовани Малаго.

"Добре дошли на зимните Олимпийски игри Милано-Кортина 2026. Скъпи олимпийци - това е вашият момент. Знам какво е чувството - смесица от вълнение и притеснение. Първо, бъдете горди от това, колко далеч сте стигнали и сега се насладете. В следващите дни ще ни покажете какво е да си човек, ще ни покажете, че силата е в човечността, съпричастността и в сърцето. Ще покажете на света как да живее. Ето защо всички ние обичаме Игрите, защото чрез вас виждаме себе си и ни показвате, че можем да бъдем по-добри", заяви Кърсти Ковънтри.

"Духът на Олимпийските игри е много повече от просто спорт! той е в нас, това, което ни прави хора. В Африка, откъдето идвам, има дума, наречена „убунту“, която означава „Аз съм, защото сме“. Силата ни идва от грижата един за друг. Без значение откъде идваме, всички ние познаваме този дух, той живее и диша във всеки от нас. Виждам този дух най-ясно на Олимпийските игри! Тук спортисти от всички краища на света се състезават ожесточено, но също така се уважават, подкрепят и вдъхновяват взаимно. Нека тези Игри бъдат празник на това, което ни обединява, това, което ни прави хора!", добави тя.

Президентът на организационния комитет на Милано-Кортина Джовани Малаго каза, че "тези Олимпийски игри продължават гордото олимпийско наследство на Италия".

Церемонията, създадена и продуцирана от Balich Wonder Studio, беше красив спектакъл, продължил три часа и половина. Креативният директор Марко Балич е изградил шоуто около гръцката концепция за "хармония", разбирана като срещата на града и планините, човека и природата и многото култури, които споделят олимпийското пространство.

Откриването е почит към Италия, нейната култура и красота, но също така и преди всичко универсално послание за мир и диалог, покана към всички да си представят бъдеще, в което различията не разделят, а изграждат нещо по-голямо от сбора на техните части.

Навлизането на флага на нацията домакин на Игрите на стадион "Сан Сиро" беше представен по доста креативен начин - чрез 60 професионални модела бяха облечени в костюми в червено, цяло и зелено - дело на покойния дизайнер Джорджо Армани. Знамето на Италия беше издигнато паралелно в Милано и Кортина д'Ампецо - двата официални града-домакини на Олимпиадата.

Традиционният парад на нациите се проведе по нестандартен начин, а спортистите дефилираха едновременно в Милано, Кортина д'Ампецо, Ливиньо и Предацо, където ще се състоят основната част от състезанията от олимпийската програма, а телевизионното излъчване ги показа по едно и също време. Първа в парада, както винаги, дефилира делегацията на Гърция - страната домакин на първите в историята Олимпийски игри, а последни бяха домакините от Италия.

Всъщност тази иновация имаше и непредвидено последствие - нито един състезател от първите пет държави не се появи на стадион "Сан Сиро" в Милано. Докато табелите с имената на Гърция, Албания, Андора, Саудитска Арабия и Аржентина бяха внесени в дома на футболните грандове от Серия А - Милан и Интер, нямаше атлети от тези националности, които участваха в парада на другите три локации.

България ще бъде представена от 20 спортисти на Игрите. Знаменосец на делегацията в Милано беше фигуристката Александра Фейгин, а в Кортина - националния флаг носеше биатлонистът Владимир Илиев. Състезателите по сноуборд Радослав Янков, Александър Кръшняк, Тервел и Малена Замфирови дефилираха в Ливиньо, а ски-бегачите Марио Матиканов, Даниел Пешков и Калина Недялкова бяха в Предацо.

Над 2900 спортисти от 94 държави ще спорят за 116 комплекта медали по време на най-големия спортен форум. Любопитното е, че за първия път на тези игри има по един спортист от Бенин и Гвинеа Бисау.

Над 500 музиканти участваха в програмата. Сред певците, които се изявиха по време на спектакъла, бяха Марая Кери, Андреа Бочели, Лаура Паузини, рапърите Гали и Снуп Дог, актьорите Пиерфранческо Фавино, Сабрина Импачаторе и Матилда Де Анджелис, както и цигуларят Джовани Дзанон.

Игрите ще преминат при сериозни мерки за сигурност, като над 6000 полицаи ще се грижат за реда до 22 февруари.

Първият състезателен ден на Олимпиадата е днес и в него ще бъдат раздадени пет комплекта медала. Първият е в спускането за мъже в алпийските ски, което започва в 12:30 часа българско време в Бормио.