Сребро за България на старта на европейското по спортна стрелба в Бургас

Със сребърен медал за България стартира европейското първенство по спортна стрелба с въздушно оръжие за младежи, юноши и девойки в Бургас.

Деница Тошева направи отлично състезание и с 419.1 точки зстана европейска вицешампионка на 10 м пушка индивидуално до 18 г. Тя до последно беше в битката за първата позиция, но в крайна сметка победителка в дисциплината стана сръбкинята Анастасия Живкович с 420.2, а трета остана хърватката Сенка Мартинович с 418.9. В отборното състезание българките Деница Тошева, Боряна Ангелова и Марина Друмева завършиха 7-и.

Олимпийската вицешампионка Антоанета Костадинова и европейската шампионка Мирослава Минчева бяха сред първите, които поздравиха младата ни европейска медалистка.

„Много съм горда от себе си, че успях да покажа на всички каквото мога. Благодарна съм на своите треньори Мариана Ангелова и Анатоли Вътовски, на спортното училище „Св. Климент Охридски“ във Враца, на Община Враца, на Български стрелкови съюз в лицето на госпожа Весела Лечева. Искам да изкажа искрена благодарност на господин Стоян Стаменов – благодарение на него, на своите треньори и на своето семейство аз стигнах дотук. Положих огромен труд, за да стигна до тук. Никога няма да забравя моментът как се качвам на стълбичката на българска земя“, каза Тошева.

„Мечтая някой ден да постигна успехите на госпожа Весела Лечева. Някой ден да стана световен шампион“, сподели с вълнение 17-годишната Деница. И добави, че след откриването на европейското първенство в Бургас мечтае също някой ден да застане до Весела Лечева, както Антоанета Костадинова стоеше до нея и до нейния идол Мария Гроздева на официалната церемония в Бургас.

Изключително щастлива беше и треньорката на Деница - Мариана Ангелова.

„Аз съм 40 години второ поколение треньор и съм преживяла много неща. Но Деница е изключително дете. Изключително трудолюбив и амбициозен човек. Нейният девиз е „това, което не става с труд, става с много труд“,. Тя направи много силен сезон. От 6 месеца на всяко състезание резултатът й е все по-висок. Целта беше върховата спортна форма да е на европейското и я постигнахме“, каза Ангелова и също благодари на Весела Лечева и Българския стрелкови съюз, Община Враца, Община Бургас, спортното училище във Враца, члена на УС на БСС Стоян Стаменов и на колегата си Анатоли Вътовски.

„И не на последно място ще благодаря на тези, които ни създаваха проблеми по целия път. Това са хората, които винаги ме амбицират да докажа какво мога“, допълни треньорката. И изтъкна отличната организация на първенството, която по думите й надминава дори тази на някои световни първенства за мъже и жени.

Тотална липса на шанс остави Калоян Петков извън борбата за медалите на 10 метра въздушен пистолет соло при момчетата до 16 години. По регламента на дисциплината за точка се зачита изстрел не по-малък от 9,8, а нашето момче на няколко пъти уцели 9,7. Българинът беше втори след първата квалификация с 21 точки. След втората обаче остана пети, с равни точки с Дмитри Кашонов, представител на неутралните атлети – по 32. По регламент обаче напред продължава стрелецът с повече точки от втората квалификация. Борис Димитров завърши 12-и в дисциплината.

Около 800 участници от близо 40 държави идват в България за европейското, като ще бъдат излъчени еврошампионите и при младежите, и във възрастите до 18 и до 16 години. Общо 54 финала (27 на въздушна пушка и 27 на въздушен пистолет) ще се проведат по време на мащабното събитие.

Шампионатът на Стария континент се организира от Българския стрелкови съюз и Европейската конфедерация по стрелба. България приема Европейско първенство по спортна стрелба за първи път от 30 години. Страната ни е била домакин на европейско първенство по спортна стрелба четири пъти – през 1975, 1985, 1992, като последното досега се провежда в София през 1996 година.