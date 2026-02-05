Всички в Милано за олимпийския купон

Сняг в Милано няма! през последните три дни вали непрекъснато силен дъжд, но настроението е снежно, защото в петък следобед на местния стадион „Сан Сиро“ ще стартира най-голямото спортно събитие в многовековната история на града – зимната олимпиада „Милано – Кортина 2026“. На тържественото откриване, чиято кулминация ще бъде запалването на Олимпийския огън, ще присъстват президентката на България Илиана Йотова и още над 50 държавни глави от цял свят. Сред тях би трябвало да бъдат президентите на Германия - Франк Валтер Щайнмайер, на Франция – Емануел Макрон, на другите 24 страни-членки на ЕС, емирът на Катар - Тамим бин Хамад Ал Тани, генералният секретар на ООН Антониу Гутериш, крале, принцове и т.н.

Много голяма ще бъде делегацията на САЩ, като в четвъртък се появиха слухове, че в последния момент тя ще бъде оглавена лично от техния президент Доналд Тръмп. Но поне на хартия като официален неин ръководител остана вицепрезидентът Джей Ди Ванс, придружен от държавния секретар Марко Рубио и още десетина американски звезди на зимните спортове от близкото минало. Естествено домакин на високопоставените гости ще бъде държавният глава на Италия Серджо Матарела, който ще даде за тях в петък вечерта пищен прием. А от съображения за сигурност на държавните и правителствените ръководители, както и на близо 3000-те спортисти, вече повече от седмица Милано е блиндиран град, като темата бе подробно разнищена в Труд news в понеделник.

Доколкото до тържествената церемония, с която на стадион „Сан Сиро“ ще бъде открита Олимпиадата, местните медии вече я определиха като „невиждана“, „великолепна“, „апотеоз на красотата на зимните спортове“, „символ на италианската креативност“, „елегантно съчетание на светлина, звук и движение“, „грандиозно събитие“. Като според пишещото братство всичките тези епитети ще бъдат гарантирани от постановчика на величавия спектакъл – родения преди 62 години във Венеция дизайнер Марко Балич, който досега се е подписал под 16 олимпийски събития, включително летните игри в Рио Де Жанейро през 2016 г. и зимните в Торино през 2006 г. За „гвоздеи“ на спретната от него церемония ще бъдат изпълненията на пет свръх известни световни звезди на естрадата – английско-албанската рок-звезда Дуа Липа, ангелогласната американка Марая Кери и нейният сънародник - краля на рапа Сноуп Дог, неотстъпващата по нищо на Марая италианска поп-певица Лаура Паузини, както и обичаният навсякъде из планетата незрящ тенор Андреа Бочели.

А що се отнася до зрелищните хореографски постановки, танци и всевъзможни игри на стадиона, то те ще бъдат представени от 1300 професионалисти и доброволци от 27 страни, асистирани от над 950 всевъзможни техници, служители и работници. Шоуто, което ще бъде озвучено от 500 музиканти, според официалната информация е подготвено в течение на 700 часа репетиции. Както винаги, върховният момент на откриването ще бъде запалването на Олимпийския огън, като се очаква това да направи всепризнатият майстор на тенис-ракетата Яник Синер. Може би и защото той е започнал спортната си кариера като скиор-алпиец, но предпочел пред пистите кортовете, тъй като те са отворени винаги, а сняг вали само три месеца в годината. Но поне до четвъртък вечерта присъствието му с олимпийския факел на последната отсечка не бе потвърдено. Но именно това накара редица спортни коментатори да прогнозират, че голямата изненада на церемонията ще бъде рижавият симпатяга Яник Синер.

Иначе организаторите на игрите очакват като гости и зрители поне 300 000 души от над 60 страни, като те вече са закупили билети за снежно-ледената надпревара. По-голямата част от този сигурен „туристически приток“ е от страни с хокейни традиции като Съединените щати и Канада, като въпросните фенове ще могат да се възхищават на любимците си в новия зимен дворец на Милано „Санта Джулия“. Другите големи групи са почитателите на ски-спускания и бягания от Австрия, Германия, Корея, Норвегия, Швеция и Япония, но дори и от най-неочаквани „направления“ като остров Ман.

За по-претенциозните гости и за тези, които желаят да съчетаят насладата от спортните надпревари с посещения на някои исторически и културни забележителности в Северна Италия, организаторите са подготвили 175 000 нарочни „туристически пакета“ на цени от 150 до.... 20 000 евро. Като последните са за емири и техните наследници - поне до началото на седмицата за „гост-звезда“ се смяташе принцът и наследник на трона на Тонга – Улукалала. Ами той бил похарчил в аванс над 20 000 евро само и само да може да присъства – транспортиран често с вертолет - на състезанията по ски-алпийски дисциплини, както и на финалните мачове на хокей на лед и на заключителната надпревара по фигурно пързаляне. Въпросните „ВИП пакети“, тоест програмите за посещенията на гостите с дебели портфейли, включват освен разходки до Венеция, Верона и други митични италиански градове на територията на ширналата се в половин Северна Италия Олимпиада, също така и топ-изненади. Първата от тях е спускане с легендарната американска скиорка Линдзи Вон, стига обаче тя да се възстанови след падането си миналата седмица в спускането за Световната купа в Кран Монтана. Другият „сюрприз“ е разходката със снегоходки по гористите склонове на алпийските върхове около Кортина Д’Ампецо с водач... Силвестър Сталоун! Защото той преди време е снимал точно там известния си филм „Cliffhanger“ и смята да запознае с тежките условия на работа в планината куражлиите измежду богатите гости на Олимпиадата. За всички посетители на състезанията обаче са спретнати кокетни места за отдих, близо до писти или спортни зали, където на инсталираните огромни екрани ще могат да се наблюдават състезания другаде, естествено пред безплатна чаша чай или кафе. А младежката дестинация на Олимпиадата определено е алпийският курорт Ливиньо, най-вече заради състезанията по сноуборд и там почти всички заведения вече работят като денонощни дискотеки.

Естествено медиите на Апенините през тези дни подхванаха и доста скандалната тема с финансирането на Милано-Кортина 2026. Защото според предварителната официална информация бялата надпревара щяла да струва 1,4 млрд. евро, осигурени почти изцяло от частни спонсори, тв-права и Международния олимпийски комитет. Но преди няколко дни римският всекидневник „Ил Фато Куотидиано“ обяви, че за надпреварата вече били изразходвани над 2 млрд. евро, като близо една трета от тях били пари на италианския данъкоплатец, тоест средства, платени от държавната хазна. Спортната библия на Италия „Гадзета дело Спорт“ обаче заключи в сряда, че игрите ще струват 1,7 млрд евро и похарчените няколко стотин милиона италиански средства щели да бъдат възстановени от печалбите от билети, търговски обекти, транспортни услуги и т.н. Дано да се получи!