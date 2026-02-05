Тенисистите мечтаят за победа над Белгия

Капитанът на България за Купа "Дейвис" Валентин Димов изрази увереност във възможностите на отбора преди двубоя с Белгия и Световната група на неофициалното световно отборно първенство по тенис. Българският тим даде официалната си пресконференция преди срещите на 7 и 8 февруари в зала "Колодрума" в Пловдив.

За първи път в историята България ще бъде сред най-добрите отбори в Купа „Дейвис" след победата над Финландия именно в Пловдив през септември миналата година. Освен това, за първи път националният отбор ще играе на клей корт в зала, като настилката пристигна от Унгария.

„Радвам се, че отново сме тук в Пловдив. Винаги тук ни посрещат много добре - домакини, организатори и публиката. Надяваме се отново да дойдат много хора да ни подкрепят в залата. Обмисляхме каква да бъде настилката и смятаме, че нашите шансове са по-големи на клей. До сега победите, които сме постигнали, са били на твърд корт и на клей. Смятаме, че спрямо съперникът клеят би ни помогнал повече", заяви Димов.

„Всичко в един двубой е важно. Факторите, които влияят, са много. Смятам, че имаме нашите шансове. Белгия е сериозен състав, но ние сме доказвали, че всичко е възможно и сме способни да победим отбор, който е по-добре ранкирани с индивидуални състезатели“, допълни той.

„Имаме по-голям избор за нашата тактика и стратегия. Смятам, че момчетата са с изравнени сили и това може само да ни радва. Ролята на публиката в Пловдив винаги е била страхотна. Получавали сме много подкрепа и те са като част от отбора. Смятаме, че това е правилната посока, в която трябва да се развиваме. Момчетата подхождат отговорно с пълната мотивация да излязат за победа“, каза още капитанът на българския отбор.

В състава на "лъвовете" бяха селектирани Иван Иванов, Александър Василев, Илиян Радулов, Пьотр Нестеров и Александър Донски.

Александър Василев, който бе с основна роля за успеха срещу Финландия през септември, акцентира върху добрата атмосфера, която има в отбора.

„Чувствам се добре. Имах време да се подготвя на клей. Тонусът и атмосферата в отбора са страхотни. Работим здраво. Сезонът започна добре. Мачовете с Финландия бяха страхотни, но в момента гледаме напред. Това е опит за мен. Честта е огромна. Това е специална седмица за всички ни. Нашият спорт е индивидуален и рядко имаме възможност да играем като отбор. Затова винаги се чувстваме специално, когато го правим“, заяви Василев.

Иван Иванов пък призна, че мачовете срещу Финландия са били урок за него.

„Изключителна чест за мен е да бъда отново част от отбора за Купа "Дейвис". Свикнал съм с настилката и мисля, че допада на всички ни. Готови сме. В мача с Финландия имах болки в рамото, но това е урок, който взех и искам да се поправя. Взел съм си поука от мача и съм напреднал", обясни шампионът от Откритото първенство на САЩ при юношите за 2025 година.

Пьотр Нестеров и Александър Донски, които донесоха успеха за България на двойки в сблъсъка с финландците през септември, също изразиха увереност във възможностите на отбора.

„Доста добър старт на сезона за мен. Направих добра подготовка и се радвам, че годината започна добре. Настроението винаги в отбора е страхотно. Седмиците за Купа "Дейвис" са ми любимите и се наслаждавам. Надявам се да спечелим срещу Белгия“, каза Нестеров.

„Аз като най-стария в отбора опитвам да бъда пример. Всички момчета са много големи професионалисти. Атмосферата в тима винаги е весела и позитивна. Тренираме, за да постигнем победата“, допълни Александър Донски.

Илиян Радулов увери, че е готов за двубоите след дългото отсъствие от корта.

„Добре се чувствам. Направих добър старт на годината въпреки дългото ми отсъствие от корта. Успях да свикна с настилката. Физически се чувствам много добре. Свърших доста работа, така че мисля, че съм в добра форма", заяви Радулов.

Жребият за двубоите ще бъде изтеглен в петък от 11:30 часа в хотел DoubleTree by Hilton Plovdiv Center. Програмата на сблъсъка предвижда мачовете в събота, 7 февруари, да започнат в 14:00 часа, а тези в неделя – в 13:00 часа.

Организаторите обявиха, че до момента са продадени над 3000 билета и очакванията са зала "Колодрума" да бъде пълна за предстоящия исторически двубой.

При победа България ще играе през септември за класиране на финалите на Купа „Дейвис" срещу победителя от сблъсъка между Австрия и Япония. При загуба националният отбор ще участва в бараж за запазване на мястото си в Световната група през септември 2026 година.