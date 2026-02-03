Милано-Кортина 2026 – разпръснатата Олимпиада

Започващата в петък зимна надпревара Милано-Кортина 2026 поставя началото на нов модел на организация на олимпийски игри. Защото предстоящият бял световен спортен празник ще отбележи истински поврат в историята на Олимпиадите – за пръв път голямото събитие е възложено на два града, надхвърляйки традиционния модел на домакинство от само един. Този подход бележи наистина оригинална посока, която ще бъде възпроизведена в следващите издания на зимните Олимпийски игри, като домакини на тези през 2030 г. ще бъдат два региона на френските Алпи, плюс италианския град Торино за бързо пързаляне с кънки. По-следващите пък зимни олимпийски игри – тези през 2034 г., ще бъдат организирани пак в два града – Солт Лейк Сити и Мидуей, които се намират в различни окръзи, но все в американския щат Юта. Докато предстоящите игри са пръснати в три различни региона на Италия – Ломбардия, Венето и Трентино-Алто Адидже, където се намират четиринадесетте олимпийски обекта . Но освен като „Разпръсната Олимпиада“ спортното пишещо братство на Апенините жигоса бъдещата бяла надпревара и като „Многоетажната Олимпиада“, тъй като състезанията по ледените спортове ще бъдат „долу“ в градовете, а снежните съревнования – „горе“, в планините.

Интересното е, че Кортина Д’Ампецо става първия италиански град – два пъти домакин на Олимпийски игри, тъй като техният огън лумна в известния зимен курорт точно преди 70 години. А малцина знаят, че всъщност Кортина е трябвало да приюти изданието на игрите през 1944 г., но те били отменени заради Втората световна война и щастието на изключително красивото алпийско градче се усмихнало през 1956 г.. Друга уникална характеристика на Милано-Кортина 2026 е тази, че церемониите по откриването и закриването ще се проведат на различни места – всеизвестно е, първата ще бъде в Милано в петък на прочутия стадион „Сан Сиро“. Докато церемонията по закриването е насрочена за 22 февруари 2026 г. в световно известния античен римски амфитеатър на Верона, който специално за случая е наречен „Олимпийска Арена Верона“.

В интерес на истината това вече се е случвало, но само веднъж - на изданието на зимните олимпийски игри в босненската столица Сараево през 1984 г. Тогава церемонията по откриването е била организирана на градския стадион „Кошево“, а церемонията по закриването - в олимпийската зала „Зетра“. Друга любопитна подробност покрай организацията на предстоящата надпревара е тази, че специално за нея на градския стадион на Милано, кръстен през 1980 г. на известния в миналото италиански футболист Джузепе Меаца, му бе върнато... старото име „Сан Сиро“! Освен това, както често се случва, състезанията ще започнат два дни преди официалното откриване в петък - на 4 февруари в Кортина ще стартира надпреварата по кърлинг на смесени двойки, а на следващия ден в Милано ще бъде поставено началото на мачовете по хокей на лед за жени, както и надпреварата по сноуборд „Big Air“ в Ливиньо.

Както вече стана дума, местата за провеждането на Зимните олимпийски игри Милано-Кортина 2026 са четиринадесет, като те са разпределени в четири клъстера – Милано и алпийската долина Валтелина – намират се в областта Ломбардия, Кортина Д‘Ампецо в областта Венето и курортния комплекс „Вал ди Фиеме“ в областта „Трентино-Алто Адидже“.

Клъстерът Милано

В столицата на Ломбардия, тоест в Милано, се намират четири локации, които са посветени предимно на ледени спортове:

• Стадиона „Сан Сиро“ – мястото на церемонията по откриването;

• Специално построената за игрите недалеч от градското летище „Линате“ - Арена „Санта Джулия“, която ще подслони повечето мачове по хокей на лед;

• Арената за фигурно пързаляне в намиращата се в южната част на Милано спортна зала „Форум ди Асаго“, където ще се бъдат състезанията по фигурно пързаляне и шортрек;

• Ледения парк „Милано Ро“ в западната част на метрополията, където ще се състоят състезанията по бързо пързаляне с кънки и някои хокейни мачове.



Клъстерът Валтелина

В алпийската долина Валтелина северно от Милано състезанията ще бъдат съсредоточени в двата известни зимни курорта Бормио и Ливиньо. Първият е домакин на ски центъра „Стелвио“, като там ще се състоят състезания по ски-алпийски дисциплини и ски-алпинизъм. Ливиньо пък ще бъде домакин на състезанията по фрийстайл и сноуборд, като те ще се състоят в новопостроените две специализирани съоръжения:

• Парк за ски бягане и могули „Ливиньо“;

• Сноу парк „Ливиньо“.



Клъстерът Кортина

Кортина д'Ампецо ще бъде домакин на четири съоръжения:

• Център за пързаляне „Кортина“, с улеи и писти за бобслей, скелетон и шейни;

• Ски център „Тофане“ за ски – алпийски дисциплини;

• Олимпийски стадион по кърлинг „Кортина“ за надпреварите само по въпросната дисциплина;

• Арената за биатлон „Антерселва“ в провинция Болцано.



Клъстерът Вал ди Фиеме

Намиращата се на петдесетина километра североизточно от Тренто изключително красива алпийска зона включва две важни спортни съоръжения:

• Стадиона за ски скокове „Джузепе Дал Бен“ в курорта Предацо, който ще бъде домакин на състезанията по северна комбинация и ски скокове;

• Стадиона за ски бягане „Тезеро“ за съответната дисциплина и северната комбинация.



Програмата на Милано-Кортина 2026 включва 116 състезания, включително 54 за мъже, 50 за жени и 12 смесени. Надпреварата ще бъде в общо 16 олимпийски дисциплини - рекорден брой за зимни игри, тъй като в сравнение с изданието през 2022 г. в Пекин, което включваше 15 спорта, програмата е обогатена със ски алпинизъм в две състезания - спринт и смесена щафета. Единствената дисциплина, от която е изключен нежния пол, е северната комбинация, включваща ски скокове и ски бягане.



Дисциплините на „Милано-Кортина 2026“:

• Биатлон

• Бобслей

• Северна комбинация

• Кърлинг

• Ски свободен стил

• Хокей на лед

• Фигурно пързаляне

• Бързо пързаляне с кънки

• Ски скокове

• Ски алпинизъм

• Алпийски ски

• Ски бягане

• Шорт писта

• Ски скелетон

• Шейни

• Сноуборд