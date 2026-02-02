Димитър Кисимов след трофея в Мелбърн: Мечтата ми е титла от Големия шлем

Шампионът на двойки от Откритото първенство на Австралия при юношите Димитър Кисимов се завърна в България. 17-годишният роден тенис талант беше посрещнат на летище „Васил Левски" от много свои съотборници, съученици и приятели, които го приветстваха с възгласи „Шампионе!".

Кисимов триумфира с титлата на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия - първи турнир от Големия шлем за сезона. Така България вече има шампион в трети пореден турнир от Големия шлем, след титлите на Иван Иванов през миналата година на Уимбълдън и US Open.

Кисимов беше посрещнат от представители на 55. СУ „Петко Каравелов" София, заедно с директора Таня Иванчева и съотборници от клуба му „Про спорт".

„Чувствам се много добре. Усещането да спечелиш титла от Големия шлем е неописуемо. Гордея се с постигнатото и благодаря на всички за подкрепата", бяха първите думи на Кисимов пред журналистите.

„Вярвахме, че можем да стигнем до финала. Моят треньор и треньорът на партньора ни бяха подготвили много добри стратегии. Най-трудно беше преди самия финал. В първите геймове също имаше сериозно напрежение, но постепенно овладяхме емоциите и се справихме", добави той.

„Тази година ще играя предимно при юношите, но ще участвам и в някои мъжки турнири. Основната ми цел е да прогресирам на сингъл. Мечтая за титла от Големия шлем и място в Топ 10 на световната ранглиста", заяви Кисимов.