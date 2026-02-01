Зографски 11-и преди олимпиадата

Владимир Зографски зае 11-о място в състезанието от Световната купа по ски скок на голямата шанца във Вилинген (Германия), което бе последната му изява преди зимните олимпийски игри в Милано/Кортина. Най-добрият ни състезател направи един от най-добрите втори опити в надпреварата – 149,0 метра и с обща оценка от 234,7 точки дълго време оглавяваше класирането преди скоковете на най-добрите в състезанието. Поредна победа грабна лидерът в генералното класиране Домен Превц (Словения, 293,0 точки) пред Рен Никайдо (Япония, 261,3 т.) и Филип Раймунд (Германия, 253,1 т.).