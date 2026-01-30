Балкан и Черно море Тича в един поток за Купата на България

Лидерът в класирането в редовния сезон на НБЛ Балкан и носителят на Купата на България в родния баскетбол Черно море Тича може да се срещнат още на полуфиналите на турнира на 19-22 февруари в Ботевград, отреди жребият. Домакините започват с мач срещу Спартак (Пл), а на полуфинала може да излязат в сблъсък с миналогодишния носител на трофея Черно море Тича, ако варненци преодолеят Миньор 2015. В другия поток шампионът Рилски спортист започва с мач срещу Академик (Пд), а победителят излиза срещу Берое или Локомотив (Пд).