Джудото посреща „Освобождение“ без пари

БФ Джудо все още няма подписан договор с ММС и ще посрещне без финансиране международния турнир „Освобождение“ в София през уикенда. Около 50 български състезатели ще излязат на татамито.

„Първи турнир за годината, очертава се много силно състезание, което носи точки за разнглистата, а догодина и за олимпийската ранглиста“, заяви старши треньорът на националния отбор Георги Георгиев. А на 6-7 февруари най-добрите ни състезатели Марк Христов, Георги Граматиков и Боян Йотов ще участват на Големия шлем в Париж.

„Ние сме един от малкото рейтингови спорта, в България са два-три – тези момчета, ако не ходят на състезания, а те за да отидат трябва да се подготвят предварително, отиват на кино – заяви президентът на федерацията Румен Стоилов. - Всяка година е едно и също – Аз като физическо лице януари месец съм превел към федерацията може би към 80 000 евро, Антон Големанов, който е член на Управителния съвет, преведе 5000 евро...“