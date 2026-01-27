Антъни Иванов също отива на допинг игрите

Плувецът Антъни Иванов ще участва в Enhanced Games - световни игри за допингирани спортисти.

Името на българина бе обявено от организаторите заедно с други четирима спортисти, които ще стартира в предизвикващото сериозни полемики в спортните среди състезание.

Антъни Иванов е втория български плувец, който планира да участва на Enhanced Games след Йосиф Миладинов.

Миналата година и българинът Кристиан Голомеев, който се състезаваше за Гърция, преди да прекрати активната си кариера, записа старт със забранени стимуланти и направи световен рекорд на 50 метра свободен стил, с което заслужи премията от 1 милион долара.

Антъни Иванов, 26-годишен, финалист на 200 метра бътерфлай от Световното първенство в Будапеща през 2017 година, бе наказан със спиране на състезателните права заради три неявявания на извънсъстезателни допинг проверки, а след това санкцията му бе увеличена, след като влезе в конфликт с ръководството на Българска федерация по плувни спортове.

Игрите за допингирани ще се проведат в Лас Вегас на 24-и май 2026-а година. Новото състезание не е признато от спортните федерации, но спортистите са изкушени от внушителната премия от 1 милион долара, която се дава за световен рекорд.