Девет спорта представени в топ 10 за Спортист на годината

Представители на 9 спорта намериха място в топ 10 на годишната класация за Спортист на годината на Българската асоциация на спортните журналисти за изминалата 2025 г. Засега имената им са дадени по азбучен ред - Алберт Попов (ски-алпийски дисциплини), Александър Везенков (баскетбол), Александър Николов (волейбол)

Божидар Саръбоюков (лека атлетика), Иван Иванов (тенис), Карлос Насар (вдигане на тежести), Никола Цолов (автомобилизъм), Симеон Николов (волейбол), Стилияна Николова (художествена гимнастика) и Тервел Замфиров (сноуборд).

117 спортни журналисти се включиха в 68-ото издание на анкетата и след гласуването вече е ясно кои атлети и отбори се съревновават за най-престижната спортна награда в България. Отбор №1 за 2025 г. ще бъде определен между световните шампионки от националния отбор по волейбол за жени до 19 г. и световните вицешампиони от националния отбор по волейбол за мъже.

Награждаването на най-добрите в българския спорт ще дойде с края на най-знаковото спортно събитие за 2026-а - зимните олимпийски игри в Милано-Кортина. Българската асоциация на спортните журналисти ще проведе церемонията по отличаването на призьорите със съдействието на букмейкъра WINBET, който отново ще връчи специалната награда „Вдъхновение“. Тя бе учредена на предишното издание на Спортист на годината и се връчва на значима личност, която с работата и постиженията си е инспирирала и подкрепила развитието на българския спорт и българските спортисти.

На събитието ще разберем и кой е №1 за 2025 г. в 42-ото издание на анкетата Треньор на България, организирана от в. "Труд". Участие в нея взеха 25 медии.

Ще бъде връчена и наградата за спортист №1 с увреждания.

Ще бъдат присъдени и специални награди от името на спортните журналисти в знак на уважение към заслужили български спортисти.