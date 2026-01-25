Два пъти злато и веднъж сребро за Цанко Цанков на Световната купа по зимно плуване в Полша

Цанко Цанков взе медали и в трите дисциплини, в които застана на старт на Световната купа по зимно плуване в Гдиня (Полша). Бургазлията първо триумфира на 1000 метра в ледените води (температура -0,3 градуса) с време 12:56,92 минути, като остави зад себе си двама поляци – Борис Каня и Лежек Заватски. А в най-студения ден в Полша в последните 15 години (температурата на въздуха бе -12 градуса), шампионът спечели и надпрерата на 450 м 5:30.66 мин, докато на 200 м взе сребро с 2:22,03 мин

„Изключително съм щастлив и горд от постигнатия успех – призна Цанков. - Това беше най-тежкото ми плуване в ледени води, откакто се състезавам. Беше много студено, сурови условия, но се радвам, че завърших. Последните стотина метра не си чувствах тялото заради ледената вода, но съм безкрайно щастлив, че завърших това плуване за България“.