Бургас ще е част от колоездачната обиколка на Италия

Втората по ранг в света

Колоездачната обиколка на Италия, наричано Giro d'Italia, е второто по ранг състезание в този спорт след Обиколката на Франция. През 2026 година ще се проведе неговото 109-то издание, а първите три етапа на надпреварата ще се проведат в България.

Стартът ще бъде даден в Несебър, а финалът ще бъде традиционно в Рим. Бургас ще е част от втория етап на пробега, като колоездачите ще стартират от морския град на 9 май към Велико Търново. Следващият етап е Пловдив – София.

След трите етапа в България, състезанието в Италия ще започне от Катандзаро, отправяйки се към Алпите с кратко навлизане в Швейцария и насочване към Североизточна Италия.

Ще има три почивни дни, един часовников етап от 40.2 километра и седем етапа, завършващи на изкачване, като повечето от тях трябва да бъдат преодолени в последните две седмици. Общата денивелация е 49 150 метра, а най-високата точка, през която ще премине колоната, е 2233 метра.