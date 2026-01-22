Циклонът „Хари“ разсипа Сардиния, Сицилия и Калабрия

Помлени са стотици километри брегове, щетите надхвърлят 1 млрд. евро

16-метрови вълни и вятър със скорост от над 100 км в час

Обявено е бедствено положение на двата острова и в най-южната италианска област

Никой в Южна Италия не помни, нито пък е записано в историческите хроники, толкова страховито природно бедствие, като циклона с милото име “Хари”. Той подпука с гръм, трясък и безмилостна ярост в понеделник следобед областта Калабрия и островите Сардиния и Сицилия, като се поусмири едва в четвъртък сутринта.

След себе си обаче жестокото метеорологично явление остави разрушени сгради и пътища, опустоши стотици километри брегова ивица, покри с над метър кал улици и площади. Установяването на щетите в трите региона вече започна, като според първите сметки на местните власти и Гражданска защита, 16-метровите вълни на “Хари”, вятърът му със скорост от над 100 км в час и леещата се като из ведро вода от небето са направили бели за над 1 млрд. евро. Единствената малка радост за местните хара е тази, че връхлетялата ги злочестина не успя да вземе човешки жертви, благодарение най-вече на своевремнната евакуация на населението от застрашените според метеоролозите райони.

Видеоклипове и снимки, публикувани в медиите и социалните мрежи, разказват за настървението на “Хари”, който особено по йонийското крайбрежие на Сицилия, погълна пътища, събори стени и изтръгна стълбовете на десетки улични лампи. Емблематични изображения показват вълна, която се разбива на брега на курортното селище Летояни северно от островната перла - старинната Таормина, след това буквално “прескача” местния плаж, “запрепусква” по градските улици и се укротява чак като стига централния площад. Апокалиптичните на места сцени са озвучени със звъна на църковни камбани, биещи за да предупредят жителите за опасното бедствие. Намиращото се по-северно селище Санта Тереза ди Рива също бе поставено на колене, тъй като пътното платно на крайбрежната алея е погълнато от водите. “Звучи като военен бюлетин!” - каза пред репортери кметът на екзотичното градче - Данило Ло Джудиче.

В големите курорти по-на юг „Джардини Наксос”, “Сант'Алесио Сикуло”, “Фурчи Сикуло” и “Ница ди Сицилия” морето отнесе плажни съоръжения, ресторанти и цели домове. В градчетата Скалета Занклеа и Фурчи Сикуло бурната вълна засегна и железопътната линия, като в някои участъци релсите висят във въздуха и правят ако не невъзможно, то неимоверно трудно движението по маршрута Месина-Катания. Щетите във втория град на Сицилия - Катания, също са изключително големи, а десетки семейства са били евакуирани от съседните крайбрежни села, след като местните потоци и по-голямата река Симето прийждат и напускат коритата си.

В провинция Сиракуза също са евакуирани много ваканционни селища, където огромните вълни са причинили срутвания на подпорни стени и вълноломи, залели са пътища и са напълнили с пясък и вода стотици вили за лятна почивка. В Сардиния “Хари” е бил особено яростен в нейната северозападна част, където са изчезнали в морските дълбини километри от няколко прочути плажа и са били превърнати в ненужни отпадъци крайбрежни кафенета, ресторанти и няколко хотела. Подобна е ситуацията и в Калабрия, като най-засегната е ивицата край морето южно от нейния административен център Реджо Калаб­рия.

Драматична ситуация в трите региона се следи отблизо от министър-председателката Джорджия Мелони, която изрази в телевизионно обръщение съпричастност със засегнатите от бедствието десетки хиляди жители в големите италиански острови и най-южната част на страната. Премиерката обяви, че правителството ще подкрепи общините, които са понесли щети. В същото време министърът на извънредните ситуации Нело Мусумечи обяви бедствено положение в помлените райони и заедно с шефа на гражданска защита и местните власти набелязва мерки за преодоляване на трудностите.