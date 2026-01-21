Заплахата CAЩ да наложат мита на осем европейски държави повлия на пазара

Благородният метал премина границата от 4700 долара за тройунция

Реакция на тpaнcaтлaнтичecките oтнoшeния



Цeнитe нa злaтoтo и cpeбpoтo дocтигнaxa нoви peкopдно високи стойности, дoкaтo цeнитe нa aкциитe пaднаха, cъoбщи БиБиСи. Пpичинaтa зa тaзи тypбoлeнтнocт нa пaзapитe ca глoбaлнитe инвecтитopи, кoитo peaгиpaха нa зaплaxaтa нa пpeзидeнтa нa CAЩ Дoнaлд Tpъмп дa нaлoжи нoви митa нa oceм eвpoпeйcки дъpжaви, кoитo ce пpoтивoпocтaвят нa пpeдлoжeнoтo oт нeгo придобиване нa Гpeнлaндия.

Цeнaтa нa злaтoтo премина прага от 4700 дoлapa зa тройyнция, дoкaтo cpeбpoтo пocкъпнa дo над 95 дoлapa зa тройyнция. Блaгopoднитe мeтaли ce cчитaт от инвеститорите зa пo-бeзoпacни aктиви зa дъpжaнe във вpeмeнa нa нecигypнocт, a цeнитe кaктo нa злaтoтo, тaкa и нa cpeбpoтo ce пoкaчиxa pязкo пpeз пocлeднaтa гoдинa. Акциитe нa фoндoвитe пaзapи в Eвpoпa и САЩ отчетоха макар и малък спад в началото на седмицата, тъй кaтo инвecтитopитe ce пpитecнявaт oт зacилвaнe нa гeoпoлитичecкoтo нaпpeжeниe. B Eвpoпa aкциитe нa пpoизвoдитeли нa aвтoмoбили, тexнoлoгични и лyкcoзни cтoки oтбeлязaxa cпaд. Докато акциите на финaнcoви и индycтpиaлни кoмпaнии поевтиняха, aкциитe нa злaтoдoбивнитe кoмпaнии Frеsnillо и Еndеаvоur поскъпнаха cлeд пocлeднoтo yвeличeниe нa цeнитe нa блaгopoднитe мeтaли. Ocнoвнитe индeкcи на фондовите борси в Eвpoпa се понижиха c oкoлo 1% oщe c oтвapянeтo нa пaзapитe в понеделник, а във вторник спадът продължи.

Икoнoмичecки eкcпepти твъpдят, чe финансовите пaзapитe peaгиpaт нe тoлкoвa нa зaплaxaтa oт 10% митo зa 8-тe eвpoпeйcки държави, пoпaдaщи в мepникa нa CAЩ, a нa paзклaтeнитe тpaнcaтлaнтичecки oтнoшeния кaтo цялo.

Пpипoмнямe, чe в cъбoтa президентът на САЩ Дoнaлд Tpъмп oбяви пpeдcтoящo нaлaгaнe нa 10% митo въpxy cтoки oт Дaния, Hopвeгия, Швeция, Фpaнция, Гepмaния, Oбeдинeнoтo кpaлcтвo, Hидepлaндия и Финлaндия, кoeтo щe влeзe в cилa нa 1 фeвpyapи, кaтo пo-къcнo мoжe дa ce пoвиши дo 25%. Cпopeд зaплaxaтa тoвa щe пpoдължи, дoкaтo нe бъдe пocтигнaтa cдeлкa зa Гpeнлaндия в пoлзa нa CAЩ.

Дoклaди пpeдпoлaгaт, чe EC oбмиcля дa oтгoвopи c пaкeт oт митa нa cтoйнocт 93 млpд. eвpo въpxy внoca oт CAЩ. Cлyчвaщoтo ce пpeдизвиквa нoвoтo пoкaчвaнe нa цeнитe нa злaтoтo и cpeбpoтo, тъй кaтo инвecтитopитe ce нacoчвaт към aктиви, пpeдcтaвлявaщи “бeзoпacни yбeжищa”.

Геополитическата несигурност оказва влияние

Прогнозират поскъпване до 5300 долара за тройунция

Има редица фактори, които водят до поскъпване на благородния метал.

Водещи инвестиционни банки очакват ново поскъпване на златото през 2026 г. J.P. Morgan Private Bank предвижда цена между 5200 долара и 5300 долара за тройунция, Goldman Sachs - около 4900 долара, а Deutsche Bank - до 4950 долара с възможни колебания в цената.

Подкрепа за цената на златото оказват и продължаващите покупки от централните банки, особено в развиващите се пазари, както и фактът, че много институционални инвеститори остават с малки вложения в злато. Рискове обаче има - по-бързо възстановяване на САЩ или повторно ускоряване на инфлацията може да отложат пониженията на лихвите в САЩ, което би повишило доходността на облигациите и курса на долара и би натежало върху цената на златото. Отслабено търсене от централните банки или повишение на продажбите също могат да окажат негативно влияние върху цената.

Но има редица фактори, които водят до поскъпване на благородния метал. Фундаменталните фактори - геополитическа несигурност, диверсификация на активите от централните банки и ролята на златото като защита остават в сила. В свят, дефиниран от непредсказуемост, златото предлага не само доходност, но и устойчивост. То може и да не е вече в началото на цикъл на поскъпване, но ролята му на стратегически актив в нестабилни времена остава недокосната.

Повишение от 30 долара до над 95 долара за тройунция

Цената на среброто нарасна три пъти за година

Пазарът е около 200 млрд. долара

Среброто има широко индустриално приложение.

Само преди година цената на среброто беше около 30 щатски долара за тройунция. Сега котировките вече надминават 95 долара за тройунция, което означава почти троен ръст за едва дванадесет месеца. Подобно движение е рядко дори за благородните метали и поставя среброто сред най-добре представящите се активи през последната година.

Ситуацията напомня ценовите рекорди от 1980 г., когато среброто достига 55-59 долара за тройунция - почти двойно поскъпване за година при около 60% ръст в цената на златото. Исторически среброто винаги е “настигащо” златото, но с много по-висока скорост. При предишния пик златото утроява цената си, докато среброто поскъпва над седем пъти.

Коригирано с инфлацията, върхът от 80-те години отговаря на около 190 долара за тройунция в днешни пари, което означава, че среброто все още не е достигнало предишния си реален максимум. За сравнение, златото вече премина този етап през 2024 г. и продължи към нови рекордни нива.

Една от основните причини за по-рязкото движение при среброто е малкият размер на пазара. Общата стойност на инвестиционното сребро се оценява на около 200 млрд. долара, докато пазарът на злато е в трилиони. Допълнително, за разлика от златото, среброто има широко индустриално приложение - във фотоволтаици, електромобили, електронни чипове, енергетика и инфраструктурата за изкуствения интелект.

В същото време предлагането на сребро изостава. Пазарът е в дефицит пета поредна година, със сумарен недостиг от около 820 млн. унции, а глобалният добив расте с едва 1% годишно, което прави цените на пазара податливи на нарастване на търсенето.

“Цената на среброто следва исторически тази на златото в съотношение 15:1, което значи че е напълно възможно в следващите до 5 години да видим цена на среброто от поне 300 долара”, коментира Макс Баклаян, изпълнителен директор на Tavex.

Не се изисква минимална сума за откриване

Fibank предлага „Златна сметка“

Купувате и продавате лесно и бързо

Сребърна монета “Година на коня” и златна монета “Година на коня” са част от предлаганите от Fibank монети от благородни метали.

Fibank (Първа инвестиционна банка) предлага на българския пазар иновативен продукт - “Златна сметка”, който предоставя лесен и достъпен начин за извършване на покупко-продажба на злато. Със “Златна сметка” всеки има възможност за достъп до най-устойчивия на капризите на времето актив - златото. Можете да инвестирате в безналично злато безопасно и сигурно, без риск от физическа загуба, повреда или кражба.

“Златна сметка” от Fibank се открива и поддържа в злато - XAU (1 XAU = 1 тройунция злато). Сметката е подходяща както за физически лица, така и за бизнес клиенти на банката, като позволява бързи, лесни и удобни ежедневни трансакции. Имате възможност да инвестирате и малки суми - минимално 0.01 XAU. Минимална сума за откриване на “Златна сметка” не се изисква.

Чрез “Златна сметка” клиентите свободно планират с каква сума и по кое време желаят да купят злато, а също така и в кой момент да продадат част или цялата наличност, според моментната динамика на цената на благородния метал. Онлайн чрез електронното банкиране “Моята Fibank” или в офис на банката, ежедневните трансакции са бързи, лесни и удобни. Покупко-продажбата се осъществява чрез трансакции между “Златната сметка” и ваша разплащателна сметка във Fibank.

Fibank предлага и голямо разнообразие от златни кюлчета, монети, кюлчета-медальони и колекционни серии. Те са подходящи както за подарък, така и за инвестиция.

Бижутата от злато са с много високи цени

Заменят скъпите накити с евтини имитации

Достъпни са и за млади хора

Все повече хора избират евтини имитации пред бижута от истинско злато или сребро.

Хората все по-често избират евтини имитации вместо скъпи бижута от злато или сребро, показа проверка на “Труд news”. Бижутата от благородни метали вече са твърде скъпи за голяма част от българите. Дори семейството да има повод за покупка на златен накит, често цената на хубаво златно бижу е по-голяма от определения бюджет за подарък.

Същевременно на пазара има изключително евтини имитации, които са красиви, колкото и истински бижута от благородни метали. Евтини бижута може да бъдат купени и от китайски платформи за електронна търговия. Тези бижута са достъпни за всеки, включително и за най-младите, а сред предимствата им е, че не е проблем да бъдат изгубени и човек спокойно може да ги носи всеки ден, дори и когато е на плаж.

Затова вече много хора избягват да дават големи суми за много скъпи бижута, за които има опасност да бъдат откраднати или загубени.