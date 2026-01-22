Инински остава начело на бокса

Красимир Инински бе преизбран за трети път с пълно единодушие за президент на Българска федерация по бокс.

Това стана днес на Общото събрание, което се проведе в парк-хотел „Москва“. Всички делегати, които присъстваха на заседанието, гласуваха „за“ кандидатурата на досегашния президент. Преизбран бе и Управителният съвет на БФБ. Мандатът е за пет години.

„Благодаря на българската боксова общност за пълното единодушие, което ми гласува. Най-отговорно заявявам пред всички, че ще продължа да работя за просперитета на българския бокс и затова заедно, като едно семейство, да продължаваме напред и да творим история. Постигнахме много през тези години, но имаме накъде да се развиваме. Поели сме в правилната посока и се радвам, че всички работим заедно за развитието на нашия любим спорт“, каза след преизбирането си Красимир Инински.