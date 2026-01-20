БОК утвърди делегацията за Милано/Кортина, пращаме 20 спортисти на зимната олимпиада

По всичко изглежда, че съдебната сага около ръководството на Българския олимпийски комитет няма да се отрази на участието на родните спортисти на зимните игри в Милано/Кортина. Изпълнителният комитет утвърди състава на българската делегация за най-голямото спортно събитие, което е от 6 до 20 февруари.

България ще бъде представена от 20 спортисти в шест спорта – с пълни отбори в биатлона (по четирима мъже и четири жени), с четирима национали в алпийския сноуборд, трима – в алпийските ски и в ски-бягането, както и по един в ски-скока при мъжете и фигурното пързаляне при жените. За олимпиадата в Италия ще пътуват биатлонистите Владимир Илиев, Благой Тодев, Константин Василев, Антон Синапов, Милена Тодорова, Лора Христова, Мария Здравкова и Валентина Димитрова, сноубордистите Тервел Замфиров, Радослав Янков, Александър Кръшняк и Малена Замфирова, скиорите алпийци Алберт Попов, Калин Златков и Анина Цурбриген, ски бегачите Марио Матиканов, Даниел Пешков и Калина Недялкова, ски скачачът Владимир Зографски, както и фигуристката Александра Фейгин. Фейгин ще е и знаменосец на българската делегация, която може да се увеличи с още един член, ако сноубордистът Петър Гергьовски получи квота заради класирането си във ФИС.