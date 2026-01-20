Малена Замфирова с триумф на ЕК в Банско

Малена Замфирова не успя да запише подиум в славния уикенд от Световната купа по сноуборд в Банско, но бързо навакса с победа в паралелния гигантски слалом от Европейската купа, който се провежда в пиринския курорт. 16-годишната българка, която записа 4-о и 5-о място в предишните дни, изпревари всичките си съпернички, а на финала победи италианката София Вале.

Силно представя направи и Александър Кръшняк, който зае второ място при мъжете, след като стигна финалния дуел, но в него отстъпи на Росуке Шинохара (Япония). Миналата седмица Кръшняк също зае второ място, но на Световната купа в Бад Гащайн (Австрия), с което си осигури и квота за зимната олимпиада.

Петър Гергьовски отпадна на осминафиналите при мъжете, а останалите ни състезатели при жените и мъжете не успяха да преодолеят квалификациите.