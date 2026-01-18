Мила Родино за Тервел Замфиров в Банско!

Тервел Замфиров отново е големият герой на родния сноуборд, след като спечели втория паралелен гигантски слалом от Световната купа в Банско! Така световният шампион от миналата година взе първата си победа в Белия керван година след триумфа на мондиала. При това на роден сняг, след като победи убедително австриеца Фабиан Обман на финала с невероятно каране от смятаното за по-неудобно червено трасе.

Ключът към триумфа на Замфиров бе спокойствието и безпогрешно преминаване през вратите на иначе много взискателната писта „Томба“ в зимен курорт №1. А десертът за публиката сякаш бе още на полуфинала, когато Тервел Замфиров и Радо Янков „кръстосаха шпаги“ за трети път в Световната купа. Точно година след паметната им първа среща, спечелена от Тери и по-малко от две седмици след „реванша“, който чепеларецът взе в Скуол (Швейцария).

Този път Замфиров имаше правото да избира трасе и заложи на синьото, като се възползва докрай от по-бързите врати в края, а опитът на Янков да го контрира доведе до грешка и за малко да го извади от трасето. Идентичен обаче бе успехът на Радо в четвъртфиналната битка с победителя от предния ден Бенямин Карл. А на старта на елиминациите бившият носител на Големия кристален глобус се справи с Аарън Марш (Италия), докато Замфиров също „повали“ знаменити противници от Австрия и Италия – Андреас Промегер и Маурицио Бормолини.