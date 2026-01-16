Топ 5 на най-големите куриози по време на Australian Open

Australian Open неслучайно носи славата на “Happy Slam” (“Щастливият шлем”). Освен невероятен тенис, горещото австралийско слънце често става свидетел на случки, които карат целия свят да се усмихне. Надпреварата в Мелбърн определено има свой собствен и уникален дух, което я прави любима на немалко фенове на този спорт.

Остават само броени дни до старта на Откритото първенство на Австралия, където най-добрите играчи при мъжете и жените ще си оспорват ценния трофей, но и сериозна част от “лъвския пай” на наградния фонд. Яник Синер и Мадисън Кийс ще защитават титлите си от миналата година, но тенисисти като Карлос Алкарас и Арина Сабаленка се нареждат сред фаворитите за успех.

Но кои са някои от най-забавните и куриозни моменти в богатата история на Australian Open - “Щастливият шлем”?

Столовете на Джокович и Надал

След епичния финал през 2012 г., който продължи рекордните 5 часа и 53 минути, Новак Джокович и Рафаел Надал бяха толкова изтощени, че едва стояха на краката си по време на официалната церемония. Докато официалните лица произнасяха дългите си речи, двамата титани започнаха буквално да се клатят от умора. Виждайки това, организаторите побързаха да им донесат столове и бутилки вода директно на корта.

Гледката на двамата най-добри атлети в света, седящи по екипи и подпиращи главите си, докато чакат трофеите, се превърна в символ на човешкото изтощение, поднесено с усмивка и взаимно уважение.

Бременна ли е Ким Клайстерс?

Белгийката Ким Клайстерс винаги е била любимка на публиката заради своята искреност. По време на интервю на корта тя реши да се пошегува с легендарния тенис коментатор и бивш тенисист Тод Уудбридж.

Ким разкри пред целия стадион, че е получила есемес от Уудбридж, в който той я питал дали не изглежда бременна на корта. Тод, който стоеше точно до нея, почервеня от неудобство, докато Ким се смееше и обясняваше, че просто е сложила малко повече пластове дрехи. Публиката избухна в смях от тази непринудена проява на приятелство и чувство за хумор.

Роджър Федерер и „интервюто“ с Джим Къриър

Един от най-забавните моменти в кариерата на Роджър Федерер се случи по време на разговор с Джим Къриър след мач. Къриър попита Федерер за неговата “почти перфектна” прическа дори след тежки срещи. Роджър, в типичния си стил, започна да обяснява, че използва “много лак за коса” и че това е част от имиджа на един джентълмен на корта. Самоиронията на Маестрото и фактът, че той се включи в шегата с такава сериозност, направиха момента незабравим за хилядите фенове на “Род Лейвър Арена”.

Ник Кириос, който “отпи” от бирата на фен

Австралийският “лошо момче” Ник Кириос (на снимката) винаги знае как да забавлява родната публика. По време на мач на двойки, след една особено ефектна точка, Ник видя фен на първия ред, който държеше чаша с бира. Вместо да се върне на линията за сервис, Кириос отиде при фена и направи жест, че иска да отпие.

Макар че реално не пи, жестът и последвалото “наздраве” с ракетата взривиха трибуните. Този момент показа духа на Australian Open - място, където бариерата между звездите и феновете често изчезва в името на доброто настроение.

Наоми Осака и пеперудата

По време на мача си срещу Онс Жабер, японката Наоми Осака бе “нападната” от красива пеперуда, която кацна директно върху лицето ѝ. Вместо да се стресне или да я прогони грубо, Наоми спря играта, внимателно остави пеперудата на ракетата си и я пренесе до безопасно място край корта.

Публиката остана очарована от нежното отношение на шампионката, а снимките от момента обиколиха света като доказателство за “дзен” спокойствието на Осака.

Бонус предложение: Рафа Надал и целувката на подавачката

По време на един от мачовете си, Рафаел Надал неволно удари със силен форхенд едно от момичетата, подаващи топките, точно в лицето.

Надал веднага спря играта, отиде при уплашеното момиче, прегърна го и го целуна по бузата, за да се извини.

След мача той дори се срещна с нея и семейството ѝ, като ѝ подари своята бандана. Тази мила постъпка превърна инцидента в един от най-трогателните и обсъждани моменти на турнира.

Заключение

Е, това е Australian Open - “Щастливият шлем”. Тук настроението винаги е приповдигнато, а тенисисти и фенове се забавляват заедно на корта и около него. Безспорно и този път можем да очакваме куп чаровни моменти, които да станат част от митологията на турнира.

