Аматьор би Синер за милион (австралийски) долара

Аматьорът Джордан Смит е сензационният победител от шоу надпреварата „Шлем от една точка“, която събира най-добрите тенисисти в света с любители в навечерието на Аустрелиън оупън. Оказа се,э че забавният формат може да донесе всякакви изненади и така даде шанс за няколко реванша в „битки на половете“ - полската звезда при дамите Ига Швьонтек изхвърли героя на Италия за купа „Дейвис“ Флавио Коболи и американеца Фрасес Тиафо, а Аманда Анисимова се наложи над Даниил Медведев. Най-големият шок обаче бе от загубата на иначе безгрешния Яник Синер от местния аматьор Смит.

Пухкавият мъж наближаващ средна възраст все пак не е чак толкова „скаран“ с тениса, тъй като от тази година под „аматьор“ местните организатори разбират бивши играчи на определено ниво и Джордан е точно такъв – има голям опит от различни турнири на недотам високо ниво. Той стигна до финала, в който спечели точката си срещу 123-ата в женския тенис Джоана Гарланд (Тайван), която преди това победи двама мъже, както и гъркинята Мария Сакари, елиминарала водача в мъжката ранглиста Карлос Алкарас. Гарланд изпусна „лъвския пай“ от един милион австралийски долара за титлата, но едва ли може да се оплаква от изхода на финала. Стигането й до него й донесе над половин милион в местната валута, което е повече от всичко, заработено от нея от наградни фондове в кариерата й.