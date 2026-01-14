Йоана Илиева е втора в света на сабя

Йоана Илиева отново се изкачи до номер 2 в световната ранглиста на сабя (жени) на Международната федерация по фехтовка. Възпитаничката на фехтовален клуб Свечников приключи 2025 година под номер 3, след водачката Мисаки Емура от Япония и подгласничката й Сара Нуча от Франция.

След силното си представяне за Гран При на Тунис миналата седмица и пето място в крайното класиране, българката натрупа 186 000 точки и отново е по петите на водачката в ранглистата Мисаки Емура, която е с 205 000 точки.

Трета в ранглистата на Международната федерация по фехтовка е Сара Нуча (Франция) със 179 000 точки.

Следващото състезание за най-добрите сабльорки в света е в Солт Лейк Сити (САЩ) от 22 до 24 януари.