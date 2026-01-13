Унгарци наритаха Левски за 0:0 в Анталия

Левски започна със „скок в дъбокото“ игровата част от предсезонната подготовка в Анталия. Лидерът в родната Първа лига завърши 0:0 с унгарския Ниредхаза в първата си контрола от началото на годината. Съперникът, който е на 11-о място в унгарския елит, подходи много твърдо към приятелския мач и играчите му получиха три жълти картона, което еи необичайно за подобни сблъсъци. А жертва на аргесивния им подход стана френският бек на „сините“ Оливер Камдем, който бе сменен принудително още през първото полувреме.

Българският тим не успя да наложи кой знае какво темпо и мачът мина почти на ходом. Дори и така обаче остриетата Мустафа Сангаре и Рилдо Фильо оставаха твърде често в засада, а като се измъкнеха от нея, правеха пропуски.

След почивката Хулио Веласкес завъртя в игра почти целия наличен състав – общо 20 души се появиха за „сините“, а в края на мача част от сменените се завърнаха на терена. Сред тях бе и възстановеният от травма Алдаир, но не и Евертон Бала, който се контузи травма на тренировка преди дни.

„Днес беше много трудно, доста ни затрудниха условията да покажем това, което искахме като модел и начин на игра – заяви след мача Веласкес. - В крайна сметка това е част от играта и ситуацията. Евертон Бала получи контузия по време на тренировка преди няколко дни. Целият щаб бе уплашен, но всичко се размина с уплаха. В четвъртък или петък ще влезе в нормален ритъм с отбора. Най-лошото е, че се контузи Камдем. Във връзка с останалото в срещата още една тренировка с нас. Момчетата натрупаха игрови минути, което е важно на този етап. Днес се игра много трудно вследствие на вятъра. Теренът също бе много сух по същата причина. Но момчетата показаха добро отношение, постараха се в мача и още веднъж да повторя – натрупаха игрови минути. Доволен как работят всички. Пазарът е динамичен, всичко може да се случи. В постоянен контакт съм с ръководството на клуба и както има напускащи вероятно ще има и пристигащи футболисти. Както казах и преди да започнем подготовката, като минимум трябва да запазим нивото, на което сме, и ако е възможно да се подобрим. Но изключително важно е екосистемата, която има в съблекалнята и е изключително позитивна“.

Испанският специалист отказа да коментира обвиненията от страна на Ботев (Пд) за неправомерни разговори с ирландския нападател Армстронг Око-Флекс. Играчът има договор с пловдивчани до 2027 г. и няма право да води разговори с други отбори, а от Ботев твърдят, че бащата на играча вече бил договорил лични условия с Левски. Това би било нарушение на чл. 8, ал. 3 от Правилника за договорите и трансферите на футболистите на БФС, който е съобразен с регламента на ФИФА.

Сините са и без Борислав Рупанов, който е напуснал отбора и се очаква да премине в полския Гурник (Забже). Преговорите са в напреднал стадий, като българинът се е очаквало да мине медицински прегледи още в неделя, но трансферът му се бави.