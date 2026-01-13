Българският етап на Tour de France стартира това лято заедно със класическата Обиколка на Франция

Четвъртото издание на българският етап от легендарното колоездачно състезание Tour de France ще предложи нещо ново и още по-вълнуващо за участници и зрители. Трасето пак ще бъде с център град Пещера, който се понрави на стартиралите миналото лято с много по-атрактивните и комфортни условия сред живописната природа на Родопите. Новото е в това, че за първи път българският етап от легендарната надпревара ще стартира заедно с класическия Тур Де Франс, което ще направи родното състезание още по-паметно и вълнуващо.

На 4 и 5 юли – фестивал на колоезденето в Родопите

Българският етап на Тур де Франс (L’Etape BULGARIA by Tour de France) е масова любителска колоездачна надпревара по правилата на големия Tour de France насочена към всички, които обичат колоезденето, както и към големите фенове на Тура, следващи неизменно всяко лято кервана и следящи под лупа изявите на най-силните шосейни колоездачи в света.

Тази година емблематичното състезание в България ще се състои на 4 и 5 юли, като датите съвпадат със старта на легендарния Tour de Francе 2026, който започва за първи път в историята от Барселона с впечатляващ 3333-километров маршрут. Това ще е 113-ото издание, което преминава през пет планински масива, включително двойно изкачване на Алп д'Юез, преди финала на Шанз-Елизе в Париж.