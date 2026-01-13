Европейско първенство по спортна стрелба в Бургас

800 участници от 40 държави пристигат край морето

Градът става домакин на събитието през февруари

Бургас ще се превърне за пореден път в център на европейския спорт през февруари, съобщиха от Община Бургас. Морският град ще бъде домакин на Европейско първенство по спортна стрелба за младежи, юноши и девойки. Очаква се край морето да пристигнат 800 участници от 40 държави.

Европейското първенство по спортна стрелба ще се проведе от 3 до 15 февруари, под егидата на Българския стрелкови съюз и Европейската конфедерация по стрелба, като официалното откриване ще е на 4 февруари от 18:00 ч. в „Арена Бургас“. В една от най - модерните и престижни спортни зали на града ще бъдат приветствани делегации от цяла Европа и представители на спортните институции.

Това домакинство е важно не само за Бургас, но и за цялата страна, тъй като за първи път от три десетилетия България приема такъв мащабен континентален шампионат по спортна стрелба. България е била домакин на Европейското първенство по спортна стрелба четири пъти – през 1975, 1985, 1992, като последното се е провело в София през 1996 година.

„30 години България не е била домакин на състезание по спортна стрелба от такъв ранг. Това първенство носи изключителен престиж на страната ни. Разбира се, то е и отговорност, с която вярвам, ще се справим по най-добрия начин. Специални благодарности за община Бургас за подкрепата. Европейското първенство е отлична възможност за популяризиране на спортната стрелба, възможност за изява и на нашите млади надежди“, заяви председателят на Българския стрелкови съюз Весела Лечева.

Междувременно Стрелкови клуб „Бургас“ започна новата 2026 – та година с впечатляващи успехи на Международния турнир по спортна стрелба в Словения. Адиел Илиева спечели два сребърни медала на 10 метра пистолет при жените, а Марина Друмева постави нов клубен рекорд при девойките на пушка до 17 години.

Очакваме тази седмица представянето на състезателите от Бургас на Държавното първенство по спортна стрелба, информират от стрелковия клуб.

