Бронзовият Тервел на родна земя: Вече сбъднах мечтата си, но мога да участвам на още пет олимпиади

Само ден, след като спечели първия медал за България от зимни олимпийски игри след 20-годишно чакане, Тервел Замфиров вече е у нас.

„Аз съм като класна ръководителка на първия учебен ден. Много по-щастлив на българска земя, отколкото на италианска. Посрещането беше страхотно, благодаря за всички страхотни емоции след кацането“, заяви 20-годишният сноубордист, който взе бронз в паралелния гигантски слалом на игрите в Милано/Кортина.

„Случи ми се нещо много хубаво, както да не съм позитивен. Смея да твърдя, че ние сме най-добре функциониращата федерация, имаме голяма подкрепа от държавата. Работил съм с множество федерации, може би само с тази по художествена гимнастика не съм, така че ще ме извиняват момичетата, ако ги изпускам – добави Замфиров, който не крие намеренията си още мнмого пъти да участва на най-голямото спортно събитие. - Нашият спорт позволява голямо спортно дълголетие. Ако нещата вървят по план и съм здрав, аз мога да участвам на още пет олимпиади. Сега видяхме хора на по 45 години на финалите. Положението за нашия спорт изглежда позитивно, смятам, че направихме едно страхотно състезание и това ще се вземе предвид при решението за неговото бъде в олимпийската програма. Стана изключително състезание с общо 20 нации в елиминациите при мъжете и жените. Генетиката имаше роля във фотофиниша, защото ръцете ми са по-дълги. Мислех си, че съм четвърти и ще си тръгна без медал, защото щеше да е по-неприятно, ако си мислех, че съм трети и остана четвърти. Сега ми предстои изпит по микробиология, след което още четири старта за Световната купа и, разбира се, подготовка на Банско. Благодарен съм, че имах възможността да прекъсна тази суша за България на зимни олимпийски игри. Вече съм доста по-спокоен, защото вече постигнах моите детски мечти и всичко повече ще е само бонус. Но, както се казва, апетитът идва с яденето. Малена беше много развълнувана и емоционална. Беше толкова развълнувана, че почти не разбраха какво ми каза...“