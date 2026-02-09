Драмата на Линдзи Вон раздели ски спорта

Трябваше ли Линдзи Вон да застане на старт със скъсани връзки на коляното на олимпиадата? А добра идея ли беше завръщането и в спорта с хирургично подсилени стави след петгодишно отсъствие? Това се превърна в основна тема на разговор в света на ските и раздели на две мненията. Стандартната теза – че отказът й да се предаде пред болката е вдъхновение, се сблъска с обвинения, че вдъхновява към недотам разумни постъпки.

Последното твърдение е застъпено най-вече в швейцарските медии, които в последната година я обвиняват, че на практика е станала рекламно лице на медицинската индустрия, рекламираща „подобрителната“ операция. Преди време Вон имаше връзка с голф звездата Тайгър Уудс, който също бе легнал под ножа, за да стане по-добър в спорта си – хирурзи бяха изместили фокуса на погледа му така, че да виждал по-далеч от обикновените хора...

А след тежкия инцидент в Кортина швейцаркият „Блик“ излезе с откровено критичен материал за Линдзи, озаглавен „Тя не би пожелала на никого такъв край“. Представена е като жадна за слава, тъй като успехите й като ски състезателка не й осигурявали статут на знаменитост в САЩ. Припомнят се както голите й снимки само по боя, така и протестите й, когато лични кадри, на които също е гола, изтекоха в мрежата. Също и желанието й да се състезава с мъже – тя е на практика единствената голяма спортистка, която е искала да опита силите си в конкуренцията на силния пол, но ФИС й отказа...

Иначе Вон засега остава в болницата в Тревизо, където бе закарана след инцидента. Опции пред медицинския хеликоптер са били също така Милано и Инсбрук, но лечебното заведение било предпочетено заради отделението си по неврохирургия. Скиорката е претърпяла две операции, извършени от екип ортопеди и пластични хирурзи, като на място пристигнал и личният й лекар, който обаче останал само в ролята на асистент. 41-годишната американка остава в интензивното отделение в стабилно състояние.