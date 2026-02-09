Оперираха счупения крак на Линдзи Вон

Американската ски звезда Линдзи Вон е претърпяла операция заради счупване на крака в италианска болница, след като дръзкият ѝ опит да участва в спускането на Олимпийските игри в Милано-Кортина със скъсана кръстна връзка на коляното завърши с тежко падане.

Вон се лекува в болница в Тревизо, след като беше транспортирана там с хеликоптер след падането си с висока скорост в Кортина д'Ампецо.

Хеликоптерът първоначално откара американката в болница „Кодивила Пути“ в Кортина за медицински преглед.

„Следобед тя претърпя ортопедична операция за стабилизиране на фрактурата на левия ѝ крак“, се казва в изявление от болницата в Тревизо.

Източник заяви пред агенция Reuters, че Линдзи Вон е под наблюдение в интензивното отделение, но подчерта, че няма заплаха за живота ѝ.

Президентът на Международния олимпийски комитет Кърсти Ковънтри заяви, че всички мислят за Вон.

„Ти си невероятно вдъхновение и винаги ще бъдеш олимпийска шампионка“, коментира Ковънтри по повод легендарната скиорка.