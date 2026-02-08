Играчка-плачка! Линдзи Вон се преби в Кортина

Линдзи Вон ужаси света с ново тежко падане на спускане, само седмица след кошмара в Кран Монтана (Швейцария). 41-годишната американка, която се хвърли към още олимпийска слава напук на скъсаната връзка в лявото си коляно, се преби още в първите метри на олимпийския старт в Кортина д'Ампецо.

Легендата на Белия керван остана да лежи на снега, надавайки болезнени стонове, докато медицинският екип успее да я „опакова“ и хеликоптерът да я откара в болница. Това наложи дълга пауза преди подновяването на състезанието.