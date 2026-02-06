Иван Иванов остава резерва срещу Белгия за купа "Дейвис"

Юношеският шампион от Уимбълдън и Ю Ес оупън Иван Иванов остана извън състава на тима ни по тенис за мача с Белгия за купа „Дейвис“ в Пловдив през уикенда. Капитанът Валентин Димов залага на Илиян Радулов и Александър Василев за срещите на сингъл, а на двойки ще се изявяват Пьотър Нестеров и Александър Донски.

Василев кръстосва ракета с Рафаел Колиньон в първия сблъсък в зала „Колодрума“, а началото на мача е утре от 14 часа. След това на корта излизат Радулов и Александър Блокс, а програмата в неделя започва в 13 часа с мач на двойки – Донски и Нестеров ще мерят сили със специалистите в игра на каре Сандер Жил и Йоран Флийген. Следват сблъсъците на първите ракети – Радулов с Колиньон и Василев с Блокс, а победителят ще спори с Австрия или Япония за място на финалите на най-престижния отборен турнир.