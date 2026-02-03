Линдзи Вон се хвърля на олимпиадата със скъсани връзки

Американската звезда в алпийските ски Линдзи Вон заяви, че планира участие на започващите в петък Зимни олимпийски игри в Милано/Кортина и по-специално на спускането в неделя, въпреки че е „скъсала кръстната връзка на лявото си коляно при инцидент миналата седмица“.

41-годишната Вон разкри за контузията си по врeмe на пресконференция в Кортина д’Ампецо днес. Тя обясни в детайли, че е получила и увреждане на менискуса и натъртвания при падането в петък по време на спускането от Световната купа в Кран-Монтана.

Тя допълни, че се е чувствала добре, когато е решила да продължи да кара с шина във вторник, но предстои да направи още един тест по време на официалната тренировка в четвъртък.

„Ще направя всичко възможно, за да бъда в стартовата линия“, каза Вон, която е имала доста тежки контузии през кариерата си, а миналия сезон реши да се върне след отказване от активния спорт. Тя постави изкуствени импланти в лявото си коляно, но заради амбицията да участва на Олимпийските игри е отново мотивирана.

„Не се оплаквам, главата ми е високо вдигната и стоя изправена. На една седмица съм от това, което никога не съм смятала за възможно. Това е черешката на тортата и невероятна възможност да приключа кариерата си. Не искам да съжалявам за нищо после, затова и дойдох в Милано. Тук съм и ще се опитвам, докато имам възможност“, каза златната медалистка в спускането от 2010-а година.