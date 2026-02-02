Николов начело при реализаторите в Италия

Александър Николов излезе начело в класирането на най-добрите реализатори в италианското волейболно първенство, след като отново бе най-резултатен за победа на своя Кучине Лубе (Чивитанова). Българинът заби 20 точки за успеха с 3:0 (25, 21, 17) над Рана (Верона).

Реализатор №1 от световното първенство във Филипините миналото лято вече има 378 т. от началото на сезона, като 305 от тях са от атака, 53 от сервис и 20 от блокада. А успеваемостта на Николов в нападение е 51,7%. След него са белгийският ас на Алианц (Милано) Фере Регерс с 373 т. и сръбската звезда на Падуа Велко Машулович с 316 т.

Мартин Атанасов заби 14 т. за победата на Монца с 3:0 (20, 18, 19) над Гротадзолина. Георги Татаров пък се отчете с 12 т. от другата страна на мрежата. Жасмин Величков (Монца) и Илия Петков (Гротадзолина) не се появиха на терена.