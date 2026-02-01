Алкарас оформи кариерен шлем, Джокович остава без 25-ата

Испанецът Карлос Алкарас спечели за първи път в кариерата си титлата на Откритото първенство на Австралия по тенис.

22-годишният водач в световната ранглиста победи десеткратния шампион Новак Джокович (Сърбия) с 2:6, 6:2, 6:3, 7:5 за малко повече от три часа на корта.

За Алкарас това беше първи финал в Мелбърн, а той стана най-младият тенисист, завоювал кариерен Голям шлем.

38-годишният Джокович, който дели рекорда от 24 титли от Големия шлем на сингъл, не успя да вземе безпрецедентна 25-а и да се превърне в най-успешния тенисист на всички времена. За него това е първо поражение от общо 11 финала на Откритото първенство на Австралия.

Десеткратният шампион изигра отличен първи сет, в който доминираше, направи два пробива и взе аванс в резултата. В следващите две части обаче Алкарас показа по-добро ниво, взе подаването на съперника си общо четири пъти и стигна до обрат.

Сърбинът не изглеждаше в много добра физическа форма, като след края на втория сет отиде до съблекалнята, а между третата и четвъртата част получи медикаменти от лекаря на корта.

В четвъртия сет двамата играха равностойно, печелеха сервис геймовете си, но в 12-ия Алкарас стигна до пробив и затвори мача.

Двубоят на трибуните беше изгледан и от испанската легенда Рафаел Надал.

"Искам да кажа няколко думи за Новак. Това, което ти правиш е наистина вдъхновяващо. Да полагаш усилия, да играеш, за мен е чест да бъда с теб на корта, в съблекалнята, да виждам какво правиш, за мен е невероятно вдъхновяващо. Аз работех толкова много да стигна до този трофей, само в моя щаб знаят през какво преминах. За мен също е странно да гледам Рафа на трибуните, за мен това е чест!", заяви победителят в интервюто си на корта.

"Поздравление, Карлос! Невероятен турнир за теб, за твоя щаб и за твоето семейство. Това, което правиш е невероятно, сензационно. Пожелавам ти всичко най-добро в кариерата си, ти си още много млад, както и аз. Със сигурност ще се виждаме още много в следващите десет години . . . не", пошегува се Джокович, който благодари и на своето семейство.

"Беше странно да гледам Рафа на трибуните. Има толкова много испански легенди, сякаш играх срещу две, странно е", добави той, обръщайки се към Надал, с характерното си чувство за хумор.

На 22 години и 272 дни Алкарас е най-младият, спечелил и четирите титли на сингъл от Големия шлем. Той счупи рекорда, поставен от Дон Бъдж през 1938-а, когато беше на 22 години и 363 дни. Алкарас вече има седем титли от Големия шлем - първата си в Австралия, заедно с по две на "Уимбълдън" и Откритите първенства на Франция и САЩ.