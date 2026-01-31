Рибакина повали Сабаленка за титлата на Аустрелиън оупън

Елена Рибакина от Казахстан спечели за пръв път през кариерата си титлата на Откритото първенство на Австралия по тенис, след като се наложи във финала над Арина Сабаленка от Беларус с 6:4, 4:6, 6:4 за два часа и 18 минути на централния корт в Мелбърн.

Така Рибакина взе реванш за загубата от Сабаленка на финала в Мелбърн през 2023 година, когато пак тя поведе след първия сет, но след това допусна пълен обрат. Това е втора титла за Елена Рибакина от Големия шлем, като тя триумфира и на "Уимбълдън" през 2022.

Сабаленка загуби втори пореден равностоен финал, след като през миналата година отстъпи пред американката Мадисън Кийс.

Рибакина започна много силно мача в пробив още в първия гейм, като след това го затвърди на свой сервис за 2:0. В осмия гейм рускинята, която се състезава за Казахстан, отрази две точки за пробив на световната номер 1 и успя да запази аванса си - 5:3. След това тя спечели частта при своето сервиране.



Във втория сет Сабаленка нямаше какво да губи и започна с по-големи рискове и по-агресивна игра. Още във втория гейм пред нея се отвориха три възможности за пробив, но Рибакина не се предаваше и ги отрази, а след това спечели частта. Така се стигна до 5:4 за Сабаленка, а в 11-ия гейм, те спечели на нула сервиса на скъперничката си, за да изравни резултата при 6:4.

Успехът вдъхна увереност на Арина Сабаленка, която започна да мачка Рибакина и в решаващия сет и повече набързо с 3:0, като докосваше третата си титла на Откритото първенство на Австралия. Рибакине обаче направи невероятно завръщане, като спечели следващите пет поредни гейма и стигна до 5:3. Чак при този резултат състезателката от Беларус реагира и взе подаването си, но след това Рибакина сервира отлично и завърши мача с ас за крайното 6:4.

Елина Рибакина направи 6 аса във финала срещу 5 на Сабаленка. При печелившите удари световната номер 1 имаше предимство - 35:28. Имаше и относително равенство при непредизвиканите грешки - 26 за Сабаленка и 25 за шампионката.