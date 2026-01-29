Футболът няма да пречи на демокрацията - в БФС готови да изместят дербито, ако съвпадне с изборите

В БФС са готови с вариант дербито между ЦСКА и Левски да бъде изместено в работен ден, ако за същата дата бъдат насрочени извънредни пармаментарни избори. Големият сблъсък от родния футбол е в 3-ият кръг и трябва да е в третия уикенд на април (18-19 април), но това е и една от вероятните дати за вота.

Добрин Гьонов, зам.-изпълнителен директор на БФС, обяви, че централата е готова с програмата за пролетния дял от първенството и четвъртфиналите за Купата на България. Графикът се прави със софтуер на фирмата „GoSport”, а при необходимост ще има корекции.

„Изпълкомът взе решение програмата за плейофната фаза в efbet Лига да бъде изготвена чрез специализиран софтуер, с оглед натоварения календар и събитията на Националния стадион – обяви Гьонов. - БФС ще прояви необходимата гъвкавост във връзка с евентуално съвпадение на дати на избори и спортни срещи, включително възможна промяна на датата за дербито между Левски и ЦСКА. Големите проблеми трябва да се решават съвместно с държавата. Ние не можем да изискваме нищо от народните представители, но сме в диалог с МВР и ще съдействаме при техни инициативи. Очаква ни интересен шампионат с борба по всички позиции и интересен жребий за Купата“.

Редовният отчетен конгрес на БФС е на 20 март в хотел „Рамада“, като няма предвидена точка за приемане на нови клубове.