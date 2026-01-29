Сабаленка срещу Рибакина на женския финал в Мелбърн

Арина Сабаленка и Елена Рибакина ще определят шампионската при жените на Аустрелиън оупън, което ще е повторение на финала им от 2023 г. Тогава тенисистката от Беларус надигра московчанката с казахстански паспорт, но това и досега остава единственият успех на Сабаленка в съперничеството им на финали – оттогава Рибакина „й взе“ три титли...

Арина прегази с 6:2, 6:3 Елина Свитолина (Украйна), а Елена надделя с 6:3, 7:6 (7) над Джесика Пегюла (САЩ). А утре са мъжките полуфинали, които противопоставят Карлос Алкарас (Испания) на Александър (Зверев) и Яник Синер (Италия) на Новак Джокович (Сърбия).