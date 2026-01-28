Отложиха протест пред спортното министерство след намесата на министър Иван Пешев

Още по темата: Голям протест пред спортното министерство, родители и треньори настояват за оставки 21.01.2026 13:06

Отложиха планиран за днес, 28 януари, протест пред министерството на спорта. Причината е светкавичната реакция на ресорния министър Иван Пешев, който е разпоредил незабавна проверка по случая.

Става дума за негодувание от страна на родители и деца, трениращи в два големи столични клуба. Те трябвало да заминат на състезание кикбокс и муай тай в Атина, Гърция, но в последния момент станало ясно, че няма да отпътуват заради проблем с акредитациите.

"Труд news" припомня, че миналата седмица имаше протест пред министерството на младежта и спорта. Засегнатите настояваха за оставката на председателя на Конфедерацията по кикбокс и муай тай Галин Димов.

Близо 1500 кикбоксьори от цялата страна се готвеха да протестират и днес, но институцията реагира своевременно и се самосезира по сигнал на родителите на трениращите деца.

"Обичайно подобни реакции от държавните органи идват едва по време или след приключване на протест, но този път ведомството действа бързо, отговорно и в интерес на спортистите. Очакваше се масов протест срещу управлението на Галин Димов и Управителния съвет на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай. В отговор министърът на спорта покани председателите на клубове на среща и пое ангажимент за пълна и обстойна проверка на Федерацията, както и за защита на правата и интересите на състезателите", заявиха от двата засегнати клуба „Стар Тийм“ и „Масару“.

Напрежението ескалира миналата седмица, когато заради неактивирани акредитации децата от двата клуба не успяха да заминат за първенство в Гърция. Тогава около 300-400 души се събраха на мирен протест пред спортното министерство.

На свой ред ръководителят Галин Димов отрече в свое просторно изявление, че проблем има. По думите му става дума за документални неуредици от страна на двата клуба, заради което акредитациите на децата не са били одобрени. С останалите клубове в страната неуредици не е имало, категоричен бе той.