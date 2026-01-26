Вдигнали Шумахер от леглото

Михаел Шумахер вече не е прикован на легло, тръбят британските таблоиди. Седемкратният световен шампион във Формула 1 продължава да се лекува в имение на остров Майорка, а журналистът Джонатан Макевой твърди, че е влязъл в контакт с източници, които разкрили, че 57-годишният германец вече седи в инвалидна количка и обикаля с нея имението с помощта на болногледачите си.

Шуми пострада преди 12 години при падане от ски във Франция и оттогава семейството му го крие от общественото внимание. Знае се, че бе подложен на различни видове лечение заради тежка черепно-мозъчна травма, а точното му състояние е известно на единици от близките му, сред които бившият му шеф във Ферари и бивш президент на ФИА Жан Тод. Известно е, че Михаел е в съзнание, но не е ясно дали може да комуникира с останалите, като според слухове, може да дава само знаци с очи.

„Той разбира някои неща, които се случват около него, но вероятно не всичко“, твърдял един от източниците.