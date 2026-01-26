Душманин на Везенков осъмна със срязани спирачки

Играчът на баскетболния Колосос (Родос) Андреас Петропулос се оплака, че скандалът с Александър Везенков по време на мача с Олимпиакос от гръцкото първенство му е излязъл солено – намерил е колата си със срязани спирачки. Гардът успя да издейства изгонване на звездата на „червено-белите“, след като го блъсна леко в гръб извън игра и българинът му налетя в отговор, а съдиите решиха да изгонят Везенков.

„Не очаквах тази реакция от Саша, но това може да се случи по време мач – бе обяснението на Петропулос за инцидента. - Моята реакция бе провокирана от това, че той задържа ръката ми и се страхувах да не си контузя рамото, но това се случва в дадена среща. Надявам се, че спирачките на колата ми са се срязали сами... Трябва да се отбележи, че имаше възможност да шофира моята приятелка. Идиоти!“