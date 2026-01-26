Симеон Николов №1 и в Русия

Симеон Николов получи поредното си голямо признание. 19-годишният феномен бе избран за разпределител №1 в руското волейболно първенство след първата половина от редовния сезон. При това българинът остави далеч зад себе си във вота всички останали на поста като получи 55% от гласовете, а втори с 23% е играчът на Зенит (Казан) Константин Абаев.

По-малкият син на легендата Владо Николов играе дебютен сезон в руското първенство с екипа на Локомотив (Новосибирск), където премина след шампионска година в колежанския волейбол в САЩ. Окончателният вид на класацията, която ще определи и идеалния отбор на първия полусезон в руското първенство, ще бъде оформен след гласуване сред треньорите.

А през това време по-големият брат на Симеон – Александър, продължава да защитата реномето си на най-добрия реализатор в световния волейбол в момента с нов невероятен мач за Кучине Лубе (Чивитанова) в италианското първенство. Българинът заби цели 30 точки за свой тим, но това не се оказа достатъчно за победа при гостуването на Алианц (Милано). Лубе отстъпи с 1:3 (-17, -36, 12, -21) в сблъсък, преминал през различни обрати и остава на 7-ото място в класирането с 31 точки.

Денис Карягин отбеляза 15 т., а Руси Желев добави 10 т. за Банка Мачерата Физиомед при победата с 3:0 (23, 23, 17) в мач от Серия А2. Отборът на двамата национали е на седмо място с 24 т.