Карат тенисистите да свалят фитнес гривните на Аустрелиън оупън

Фитнес гривните се оказаха голямата тема в последния ден от осминафиналите на Аустрелиън оупън. Устройствата събират информация за физиологичните данни на носителя си и се използват масово от спортисти, но носенето им на корта се оказа забранено от правилника на ИТФ. Причината – че можело да се използват за онлайн комуникация, въпреки че получаването на указания от треньорите вече е разрешено в тениса.

Така Яник Синер и Карлос Алкарас бяха накарани от съдиите да свалят гривните си преди мачове. И двамата бяха скрили устройствата под летни на китките, но бдителните рефери не пропуснаха присъствието им – явно бяха получили конкретни инструкции. Същото се случи и с Арина Сабаленка, което разгневи Уил Ахмед – основател на компанията Whoop, която има договор с няколко водещи тенисисти да използват гривните й.

„Това е нелепо, оставете на спортистите правото да измерват данните на тялото си – протестира Ахмед. - Информацията не е допинг“.

Липсата на гривната изобщо не попречи на Синер да спечели с 6:1, 6:3 7:6 (2) италианския сблъсък с Лучано Дардери по пътя към четвъртфиналите. Следващият съперник на шампиона е Бен Шелтън (САЩ), който надигра с 3:6, 6:4, 6:3, 6:4 Каспер Рууд (Норвегия), а почивалият в този кръг Новак Джокович получи за противник Лоренцо Музети (Италия), който мина с 6:2, 7:5, 6:4 през Тейлър Фриц (САЩ).

При жените се оформи американски четвъртфинал между Джесика Пегюла и Аманда Анисимова, а в същата част от схемата е и сблъсъкът между Ига Швьонтек (Полша) и Елена Рибакина (Казахстан).