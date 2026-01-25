Кирил Милов готов на компромис

Кирил Милов е готов на компромис, за да се завърне в националния отбор по борба и да поднови международната си кариера. Дупничанинът спечели европейската титла в категория до 97 кг кл. стил миналата година, като по пътя към нея надви арменската легенда Артур Алексанян, който дълги години стоеше на пътя му към големите успехи. Но след това ръководството на БФ Борба в лицето на Станка Златева изиска всички национали да се подготвят централизирано, а състезателите на ЦСКА, сред които и Милов, отказаха. Така еврошампионът пропусна световното първенство и не успя да се възползва от топ формата си.

„Целя да бъда европейски, световен и олимпийски шампион, а все още нямам световна и олимпийска титла – заяви Милов пред БНТ. - Силно се надявам да имам възможността да представям България, както винаги съм правил. Силно се надявам да се направят компромиси от двете страни. Ако се направи компромис, аз също съм склонен да направя, за да представим България по най-добрия начин“.