Шифрин взе малката купа в слалома

Микаела Шифрин не изчака зимната олимпиада, за да започне със събирането на трофеи този сезон. Американката си осигури малката световна купа в слалома, след като триумфира убедително в Шпиндлерув Млин (Чехия), като остави на гигантска разлика съперничките си – Камий Раст (Швейцария) финишира на 1,67 секунди, а Ема Айхер (Германия) остана трета на 2,18 сек. Авансът на Мики бе 1,26 сек още след първия манш, но тя не „отпусна газта“ във втория и пое риск, за да остави далеч назад останалите.

„Всеки път, когато карам, си мисля, че мога и да излетя от пистата, но малко риск винаги прави нещата още по-вълнуващи – призна Шифрин, за която победата е 108-а в Белия керван, а трофеят в коронната й дисциплина – девети (и двете числа са рекордни). - Понякога отиваш на място, където просто се чувстваш добре и точно така съм аз тук. В Чехия ми е много спокойно, всичко е добре организирано, гостоприемството е фантастично, храната отлична. Вече се научих да не мисля за купите, докато карам между вратите. Дано успея да подходя така и на олимпиадата. За първи път от години карам няколко дисциплини и се радвам, че се получава добре.“