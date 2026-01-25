Алберт Попов 22-и на слалома в Кицбюел

Алберт Попов явно ще запази апетита си за големи постижения за зимните олимпийски игри в Милано/Кортина, след като така и не успява да постигне голям резултат в Световната купа от началото на сезона. Най-добрият ни алпийски скиор остана далеч от върха в слалома в Кицбюел (Австрия), след като загуби над 2 секунди в първия манш и в крайна сметка зае 22-о място на пистата „Ганслерн“ с общо изоставане от 2,51 сек. Утре е последният шанс на родния ас за фойерверк преди игрите – нощният слалом в Шладминг (Австрия), където преди време Попов стигна до 6-ото място и това години наред бе най-доброто му класиране в Световната купа.

"В първия манш ските не ми помогнаха в първите два сектора, теренът беше по-агресивен там, във втория направихме промяна, чувствах се много добре, надявах се на по-голяма разлика и да дръпна по-напред в класирането - заяви Алберт след финала. - В последните три дни боледувах, един вирус си въртим всички в Световната купа. Идва седващото ми любимо състезание в Шладминг, оставам позитивно настроен и се надявам да покажа какво мога. В добра форма съм, просто трябва да се случат нещата. Много от хората на подиума днес ги бия на тренировка със секунда понякога. Знам, че мога да бъда бърз, да бъда на подиума. Натрупах опит, вече мога да карам и на меки и лоши условия да постигам резултати, което е огромна стъпка напред. Чувствам се равен на победителите и знам, че съм способен на нещо голямо. На олимпиадата се говори, че ще караме на съвсем нова писта в Ливиньо. В началото мислехме, че ще бъде на трасето на спускането, но после казаха, че ще открият нова писта".

Мануел Фелер зарадва с победа домакините, след като изпревари с 0,35 секунди Лои Меяр и така лиши Швейцария от втори триумф в най-знаковата спирка на Белия керван. В петък Марко Одермат беше най-бърз на супер-г, но хегемонът в алпийските ски в последните години така и остава без победа в култовото спускане на пистата „Щрайф“. Одермат остана на 7 стотни от новата звезда Джавани Францони, който продължи впечатляващото си представяне от началото на годината и със сигурност ще е една от големите италиански надежди за медал на олимпиадата.

„Невероятно щастлив съм, още повече след първия ми подиум във Венген – заяви Францони. - Това беше едва второто ми каране тук, знаех, че съм бърз, но си беше страшно. След тренировките у мен имаше известна несигурност...“

Одермат преживя тежко второто място с минимална разлика и дълго не можеше да напусне финалната зона.

„Чувствам се глупаво, че съм толкова разочарован от едно второ място – призна лидерът в генералното класиране, който е на път за пета поредна година да спечели Големия кристален глобус. - Всички знаят, че целта ми тук е победата и отново не успях да я постигна. Признавам, че имам голямо желание да спечеля тук, а на „Щрайф“ никога не знаеш кога ще е следващият ти шанс и как ще се развият нещата...“