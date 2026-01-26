Лъвчета за късмет от Fibank за Замфирови

Тервел Замфиров е първият ни световен шампион в олимпийска дисциплина от зимните спортове, а със сестра си Малена спечелиха и отборната планетарна титла за младежи миналата година. Докато тази направиха нов фурор на Световната купа в Банско – Тервел триумфира под връх Тодорка в паметна надпревара, в която на подиума се качи и легендата Радо Янков.

Така Замфирови се превърнаха в една от основните ни надежди за медали от зимната олимпиада в Милано/Кортина, а спонсорът Fibank не пропусна да им пожелае успех. Двамата сноубордисти и баща им Анатоли Замфиров, който е и техен треньор, получиха традиционните лъвчета за късмет. В следващите Fibank ще връчи такива и на останалите ни олимпийци, каквато е традицията от години насам.