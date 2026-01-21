Голям протест пред спортното министерство, родители и треньори настояват за оставки

Над 300 души се събраха пред сградата на ведомството и скандираха, че шефът на Конфедерацията по кикбокс трябва да си ходи

Над 300 деца, родители и треньори се събраха пред Министерството на младежта и спорта в София, за да изразят недоволството си от решенията на Българската конфедерация по кикбокс и муай тай (БККМТ), предаде репортер на "Труд news".

Протестиращите настояват за обяснение защо десетки млади състезатели не са допуснати до участие в Европейската купа по кикбокс в Атина, която започва в края на седмицата.

Общо 128 състезатели от клубовете Star Team и Masaru, които са сред най-успешните в страната, не са били картотекирани от конфедерацията и така губят правото да участват в турнира от 23 до 25 януари.

Част от децата и техните родители вече са си взели отпуски, освободили са се от училище и са заплатили пътуването и престоя в Гърция, но въпреки това не получават разрешение да се състезават. От Българска Конфедерация по Кикбокс и Муай Тай не са предоставили официално обяснение. Президент на организацията е Галин Димов, който мълчи по казуса.

"Да посегнеш на мечтите на деца, които активно спортуват и имат желание да се развиват, е меко казано престъпление. Това е дъното!", заяви пред "Труд news" майка на 11-годишно момче. Ученикът до последно се е надявал да замине и да се състезава в Атина, допреди да разбере, че това няма да се случи.

Председателят на СК Star Team Деница Миленкова заяви, че действията на ръководството на конфедерацията вредят пряко на развитието на децата. Според нея през последните месеци са били блокирани ключови международни събития, включително Европейска купа и Световно първенство, а сега ударът пада върху най-малките спортисти.

„Това е посегателство върху децата и върху българския спорт“, подчерта тя.

По думите на деца и родители ръководството на Федерацията по кик-бокс вреди на спортуващите и развитието им. Снимки: "Труд news"

Миленкова обвини ръководството на БККМТ в натиск върху клубовете чрез сигнали до различни институции и опити за затваряне на тренировъчни зали с аргументи, които тя определя като неоснователни. Тя благодари на училищата в София за подкрепата към спортните дейности, но настоя, че ситуацията вече е нетърпима. По думите ѝ спортните клубове трябва незабавно да поискат оставката на Галин Димов и целия управителния съвет.

Миленкова уточни, че протестът не е насочен срещу спортното министерство, а срещу това, че конфедерацията се управлява еднолично от Димов. Тя призова държавните институции да се намесят, за да бъде защитен интереса на децата.

Децата копнееха за още медали, които да донесат от първенството в Гърция. Уви, пътуването им е осуетено по неясни причини. Снимки: "Труд news"