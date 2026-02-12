Усмивката на Лора покори биатлона

Може ли триумфът на две славни състезателки от една страна да бъде засенчен от бронзовата медалистка? Да, поне донякъде – Лора Христова се оказа една от водещите теми след индивидуалното състезание по биатлон при жените, спечелен от французойките Жулия Симон и Лу Жанмоно.



„Никой не се усмихва толкова лъчезарно като Лора Христова от България, момент, който ще остане завинаги“, беше коментарът на Международната федерация по биатлон.

Нямаше горчивина дори и легендата Доротея Вирер, която завърши близо зад младата българка в последната си олипмиада, при тов пред родна публика.

„Много съм щастлива за нея, винаги е хубаво, когато някой от малка страна го направи“, заяви красавицата от Южен Тирол.

Самата Лора призна, че по време на стрелбата почерпила спокойствие именно от Вирер. А медалът останал под възглавницата й в първия й сън като олимпийска призьорка. И позволи на себе си най-много чаша вино след успеха, тъй като предстоят още стартове...

„Това е един от най-ценните медали в кариерата ми – пък бе реакцията на германския корифей Волфганг Пихлер, който е главен треньор на националния отбор в последните два сезона. - Ние сме отбор без име, нямаме голяма подкрепа, само работим наистина усилено в добър екип. Аз знам, че системата ми работи, на смесената щафета видях, че състезателите караха добре ските и можем да направим нещо. Преди им говорех за медали, а те само се усмихваха без да ми вярват, но моят план беше наистина да вземем медал тук“.