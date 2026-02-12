Щастлив край на приказката за Бриньоне

Федерика Бриньоне дочака щастлив край на олимпийската си приказка, която само преди няколко месеца приличаше на кошмар. Италианката се възстановяваше от тежка травма, получена при излишно участие на държавното първенство на родината си, след като миналия сезон за втори път триумфира с Големия кристален глобус. И изявата й на роден сняг в Кортина д'Ампецо беше по-скоро мираж. А положението стана още по-драматично след нещастието с Линдзи Вон в спускането на пистата „Олимпия дела Тофане“ и още по-тежкото трасе, което бе наредено за скиорките за супергигантския слалом.

17 от тях изобщо не стигнаха до финала, сред тях шампионката от неделя Брийзи Джонсън (САЩ), чешкият феномен Естер Ледецка и последните две „кралици на скоростта“ - Илка Щухец (Словения) и София Годжа. Другата суперзвезда на домакините беше най-бързата по пистата, но и най-безразсъдната – направи четири-пет чудодейни измъквания от наглед невъзможни положения, но с този подход и трябваха поне десет...

А Бриньоне някак го направи.

Дали заради образа на тигър на каската си, Феде се оказа достатъчно бърза и точна, за да вдигне на краката препълпените трибуни, на които бе и италианският президент Серджо Матарела. И да остави на сериозно разстояние сребърната Роман Мирадоли (Франция, +0,41 секунди) и бронзовата Корнелия Хютер (Австрия, 0,52 сек).

„Бях аутсайдерка и нямаше как да допусна грешка“, заяви Бриньоне след триумфа.