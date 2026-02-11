Александър Николов е спортист №1 на София за миналата година, Тервел и Малена Замфирови за лица на спорта за 2026 г.

Волейболистът Александър Николов беше награден за „Спортист на София“ за 2025 година на специална церемония в Музея на спорта в Националния стадион „Васил Левски“. Отличието се връчва за трети път, благодарение на инициативата „София - европейска столица на спорта“.

Николов получи признанието след успеха на националния отбор на България на Световното първенство по волейбол през миналото лято, на което родните състезатели станаха вицешампиони.

Наградата му приеха неговата майка Мая Николова и един от президентите на ВК Левски София Давид Давидов.

„Много благодаря за оценката! Алекс също би бил много щастлив и горд да бъде тук. Обаче искам да кажа, че той е единственият спортист от тази челна седмица, който е от колективен спорт. Всъщност тази награда е за целия отбор и въобще за това волейболно лудо лято тази година. Сега в присъствието на Тервел Замфиров с този огромен успех, се надявам и стискам палци някой колективен спорт като волейбола да отиде на Олимпийски игри и да се похвали с медал“, заяви Мая Николова.

Най-добрият български състезател по ски алпийски дисциплини Алберт Попов е на второ място в класацията, а третото остана за бронзовия медалист в алпийския сноуборд от Игрите в Милано-Кортина 2026 Тервел Замфиров.

„От името на кмета искам да ви поздравя с признанието и да ви пожелая нови успехи. Радостно е, че днес можем да отличим най-заслужилите спортисти на нашия град. Благодаря на състезатели и треньори, намерили място в анкетата. Вие сте посланици на града и на страната ни по цял свят, но наред с това сте и модел за подражание, пример за хиляди деца и младежи. Желая ви здраве, да бъдете все така упорити и вдъхновени. Ще помагаме за да може да има повече спортуващи хора, да има повече спортни успехи за нашия град,“ заяви в краткото си приветствие Десислава Желязкова, зам.-кмет по Образование, спорт и младежки дейности.

Приветствия към призьорите и присъстващите отправиха още Димитър Шалъфов - председател на Фондация „София – европейска столица на спорта“ и председател на Комисията за децата, младежта и спорта към Столична община, общинските съветници Христо Копаранов и Еньо Савов, Анатоли Илиев и Дамян Диков от „София – европейска столица на спорта“.

Всички осем състезатели с гласове в допитването сред спортни журналисти получиха специални стилни призове.

Тервел Замфиров, заедно със сестра си Малена Замфирова, бяха обявени за лица на инициативата „София - Европейска столица на спорта“ за 2026 година.

„Тази инициатива е изключително похвална, аз я подкрепям от създаването ѝ. Смятам, че е изключително правилно да обръщаме внимание на децата, да им помагаме и да им даваме пример да спортуват, да живеят активно, да стоят далеч от телефоните и зависимостите. Да бъда нейно лице е голяма чест и удоволствие за мен. Дори мога да го отбележа като персонално постижение“, каза Замфиров.

През годините лица на инициативата бяха следните състезатели: 2018 Християна Тодорова (художествена гимнастика), 2019 Александра Фейгин (фигурно пързаляне), 2020 Йоана Илиева (фехтовка), 2021 Катрин Маноилова (шорттрек), 2022 Изабела Янкова (маутинбайк) и Калоян Бинев (таекуондо), 2023 Андреа Коцинова (сноуборд) и Йоан Величков (тенис на маса), 2024 Алберт Попов (ски) и Белослава Кръстева (шахмат), 2025 Боряна Калейн (художествена гимнастика) и Кристиан Георгиев (сноуборд).